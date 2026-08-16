桃園好農中元優惠開跑 農業局：以行動支持在地好物

為照顧在地農民，桃園市政府農業局「桃園好農」導購行銷網推出中元優惠，即日起至28日指定商品8折，涵蓋蛋捲、米香、果乾、飲品及豬肉乾等，提供民眾採買及送禮選擇。

農業局今天發布新聞稿表示，為了照顧農民推廣在地農特產品，農業局「桃園好農」導購行銷網推出中元優惠，活動集結桃園特色農產及加工品，包括蛋捲、米香禮盒、紅龍果條與果茶、豆奶、豬肉乾等，民眾可透過線上通路選購，以行動支持在地商品。

農業局長陳冠義指出，「桃園好農」透過產品遴選、品牌輔導及多元通路行銷，串聯桃園優質農產與特色加工品，讓消費者更方便選購在地好物。這次配合中元消費旺季推出線上優惠，提供民眾更多元的採買選擇，也鼓勵以消費支持桃園在地農業。

農業局提醒，活動商品數量及優惠價格依網站公告為準，民眾可把握8月28日前優惠期間進行選購，除了享有折扣優惠，還可以品嚐在地優質農特產產品。更多資訊可至「桃園好農」導購行銷網查詢。