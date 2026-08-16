從梅杜莎到流星雨 桃園風管處偕暗空協會跨域連結天文與性平

桃園市風管處與台灣暗空協會合作，結合天文教育與性別平權，舉辦「英仙座流星雨－梅杜莎的凝視」活動，從神話、星空探討性別角色與處境，讓科學教育與生活經驗產生更多連結。

台灣暗空協會今天發布新聞稿表示，12日至13日在拉拉山舉辦「英仙座流星雨－梅杜莎的凝視」，從希臘神話梅杜莎故事出發，討論女性角色及社會對不同性別的期待與評價，結合夜間觀星體驗，將性別討論帶進真實夜空，讓科學教育與生活經驗產生更多連結。夜間觀星體驗讓「黑暗」成為另一堂環境教育課，透過實際觀察，引導參與者理解照明如何同時兼顧地面安全與星空環境。

台灣暗空協會說明，跨域構想「天文x性別」活動由協會秘書長林名璟發起，除拉拉山活動，也延伸於8月9日進行天文繪本講座；9月5日將在台大天文數學館舉辦「天文物理之外，如何增加數理工程中的女性研究員」講座，將討論從神話與星空延伸到真實科學職場，協會期待讓女性在數理工程領域面對的處境，獲得更多公共討論。

主辦的桃園市政府風景區管理處表示，風管處以環境永續為考量，投入資源規劃積極改善硬體設備、正全面改善拉拉山路燈光害，打造出讓民眾走出民宿就可觀星安全夜間環境；在拉拉山保留星空同時，也讓更多人能安心走進夜晚、感受黑暗，並藉由多視角理解在地生態與原民文化。