中原大學EMBA學員挑戰戈壁極限 復旦消防分隊傳授專業急救技能

中原大學EMBA學員即將踏上艱辛的「戈壁極限挑戰」之旅，為提升團隊面對荒漠極端環境的應變能力，學員今日前往桃園市復旦消防分隊接受緊急救護訓練，為極限旅程添加重要的安全保障。

復旦消防分隊資深救護教官群以淺顯易懂的方式說明OHCA（到院前心肺功能停止）的危急情況，以及「黃金救援時間」的重要，並以戈壁遠征情境為例，指出荒漠地區醫療資源有限，若突發緊急狀況，無法如都市環境般立即仰賴救護車或醫療團隊，因此在救援人員抵達前的關鍵空窗期，同伴能否第一時間正確施行CPR並使用AED，往往就是搶救生命的重要關鍵。

學員分組利用安妮模型練習CPR及AED操作訓練，從確認現場環境安全，判斷患者反應與呼吸脈搏，到正確胸外按壓、黏貼AED電擊貼片及依照語音指示操作，每個環節都由教官逐一指導與即時修正。學員們反覆練習按壓頻率、深度及操作流程，直到能夠熟練完成整套急救程序。課程也安排創傷包紮、骨折固定及哈姆立克法等常見緊急處置技巧，提升面對突發狀況時的應變能力。

參與訓練的EMBA學員們表示，過去雖然曾接觸過急救相關課程，但透過消防人員專業且嚴謹的實際帶領，親手操作CPR及AED，才能真正理解急救並非只是書本上的知識，而是關鍵時刻能夠派上用場的救命技能。

復旦消防分隊派出教官群仔細講解急救要領。記者鄭國樑／翻攝