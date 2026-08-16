親子館活動出現五星旗惹議 桃市府：不妥、但政治獵巫大可不必

桃園市大園親子館9月將舉辦「中國月」主題活動，因主題素材出現五星旗圖樣引發爭議。桃市府今表示，相關使用確實不妥，館方已致歉並下架素材，婦幼局將檢討督導機制，但外界將事件上綱為「統戰」，甚至延伸至市長張善政，已淪為政治獵巫，大可不必。

市府新聞處長羅楚東表示，大園親子館今年以「環遊世界、國際月」為年度主軸，每月介紹不同國家及地區，這次因使用五星旗圖樣引發社會疑慮，館方已表達歉意並立即下架，婦幼局也將偕同營運單位檢討精進，避免類似情況再次發生。

羅楚東指出，大園親子館由三之三生命教育基金會負責營運，該基金會長期投入中央及地方公共托育服務，也曾獲相關表揚。此次因對政治議題敏感度不足造成爭議，應該檢討，但不代表可以因此被指控涉及「統戰」，更不應在沒有證據下將責任一路延伸到張善政。

羅楚東說，三之三生命教育基金會早在前市長鄭文燦任內，就已承接桃園多處公共化教保服務，前市長鄭文燦也曾前往該組織營運的非營利幼兒園參訪，並公開肯定其幼兒教育成果，同一個長期投入公共托育的民間團隊，不能因一次爭議就被全面否定。

針對民進黨議員批評，羅楚東反擊，若只要公共場域出現中國元素就被認定涉及統戰，相關標準應一致，如過去公路總局曾在省道路面鋪設簡體字，國際歌手Bruno Mars在高雄演出後，也曾以「中國台灣」稱呼台灣，當時外界並未將責任無限上綱至地方或中央首長。

羅楚東表示，公共托育政策要長期推動，需要專業民間團隊共同投入，政治人物若因選舉或意識形態，將一次疏失直接扣上政治帽子，恐怕也會影響其他民間團體參與公共托育的意願；過去需要公共托育成果時肯定合作團隊，如今發生爭議卻將其貼上「統戰」標籤，這樣的政治操作「大可不必」。

羅楚東也坦言，市府活動與場域眾多，許多業務必須與民間團體合作，市府仍負有督導責任。針對此次事件，除了要求相關單位檢討外，後續也將研擬更嚴謹的督導機制，強化活動素材及內容把關，降低類似疏失再次發生的可能。