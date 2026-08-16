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追流星前先聊梅杜莎 拉拉山觀星夜變身「性別課」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
英仙座流星雨日前登場，台灣暗空協會和桃園市風景區管理處本月特別在桃園拉拉山舉辦「英仙座流星雨－梅杜莎的凝視」活動，讓參與者從神話重新思考女性角色與性別處境。圖／台灣暗空協會提供
英仙座流星雨日前登場，台灣暗空協會和桃園市風景區管理處本月特別在桃園拉拉山舉辦「英仙座流星雨－梅杜莎的凝視」活動，讓參與者從神話重新思考女性角色與性別處境。圖／台灣暗空協會提供

一年一度英仙座流星雨日前登場，台灣暗空協會和桃園市風景區管理處本月特別在桃園拉拉山舉辦「英仙座流星雨－梅杜莎的凝視」活動，參與者從神話重新思考女性角色與性別處境，再走進山林等待流星，讓觀星活動也成為認識性別與夜間環境的一堂課。

本次活動由台灣暗空協會秘書長林名璟發起，從梅杜莎的故事切入，不只介紹神話人物，也帶領參與者換個角度思考，當故事中的女性角色重新放回現代社會，人們會如何理解她的遭遇，又有哪些既定印象可能來自對不同性別角色的期待與評價。

有參與者說，過去提到梅杜莎，想到的多半是蛇髮、凝視後使人石化等鮮明形象，這次才注意到人物背後的故事。同一則流傳多年的神話，從不同視角重新閱讀，也可能出現截然不同的理解。

主辦單位也準備梅杜莎造型氣球，參與者戴著氣球拍照、聊天，一邊聽故事，一邊等待天色暗下來。入夜後，一行人前往巴陵鐵塔觀星，約兩個小時內至少看見15顆流星。

有參與者形容，難得暫時離開日常生活節奏，在山上等待流星的過程，甚至有種「身體被療癒」的感覺。也有民眾表示，實際觀星後才發現調整燈具的重要性。

桃園市風管處表示，目前正改善拉拉山路燈光害，希望兼顧夜間通行安全與觀星條件，讓遊客走出民宿也有機會看見星空，同時透過夜間活動認識在地生態及原民文化。

英仙座流星雨日前登場，台灣暗空協會和桃園市風景區管理處本月特別在桃園拉拉山舉辦「英仙座流星雨－梅杜莎的凝視」活動，讓參與者從神話重新思考女性角色與性別處境。圖／台灣暗空協會提供
英仙座流星雨日前登場，台灣暗空協會和桃園市風景區管理處本月特別在桃園拉拉山舉辦「英仙座流星雨－梅杜莎的凝視」活動，讓參與者從神話重新思考女性角色與性別處境。圖／台灣暗空協會提供

性別 拉拉山 流星雨

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