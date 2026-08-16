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對抗都市熱島！桃園推「綠化共生建築」 3大措施拚明年上路

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
因應極端氣候，桃市府研擬推動「綠化共生建築」，相關法規預計本月報請內政部國土管理署核定，目標明年1月1日上路。圖為桃園中路二號社宅透過平台綠化設計，打造淨零環境。圖／桃園市都發局提供
因應極端氣候，桃市府研擬推動「綠化共生建築」，相關法規預計本月報請內政部國土管理署核定，目標明年1月1日上路。圖為桃園中路二號社宅透過平台綠化設計，打造淨零環境。圖／桃園市都發局提供

因應都市熱島及極端氣候，桃市府研擬推動「綠化共生建築」，要讓綠意從地面一路延伸到建築立面及空中平台。都發局今表示，將規畫「綠化平台」、「複層式平台」及「植生牆」三大措施，相關法規預計本月報請內政部國土管理署核定，目標明年1月1日上路。

都發局表示，現行建築基地受限於開發條件，平面綠化空間有限，市府因此著手修正「都市計畫桃園市施行細則」，提供綠化共生建築法源，並研擬「桃園市綠化共生建築設施設置辦法」，建立建築立體綠化的設置及管理規定。

市府今年3月赴國土署召開法規研商會議，會中原則同意修正施行細則第37條之1，並請市府依委員及相關機關意見調整條文及配套辦法，目前已依會議意見完成相關內容修正，待設置辦法完成法制程序後，再報國土署同意。

都發局表示，新制規畫3大綠化措施，其中「綠化平台」將植栽與景觀設計融入建築，提供遮陽及休憩使用的戶外空間；「複層式平台」可作為社區集會、交流及休憩場所，希望在增加綠化面積之餘，也提升公共空間使用品質。

另一項「植生牆」則將綠化延伸至建築立面，並結合外遮陽設計，降低建築外殼受熱，進一步減少室內空調能源使用，透過立體綠化，希望讓建築兼具降溫、節能、固碳及生態等效益，同時改善都市熱島現象及市容景觀。

都發局表示，為避免建築種上植物後日後缺乏管理，市府也將維護機制納入制度，新制將要求起造人在規畫階段提出維護計畫，並搭配回饋金及保證金制度，確保建築完工後，相關植栽及綠化設施仍能持續維護，避免立體綠化淪為一次性設計。

都發局表示，相關法規預計本月報請國土署核定，完善後續法制作業，並以明年1月1日上路為目標。希望透過都市計畫與建築設計結合，增加都市綠化量，逐步朝「建築即森林、城市即生態」方向發展，並作為桃園邁向2050淨零及提升氣候韌性的政策之一。

建築 桃園 都市計畫

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