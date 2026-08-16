打破房東「租補增稅」迷思 竹市府：成為公益出租人享三稅優惠

每年8月大專院校開學前夕，正值學生租屋旺季，不少房客常遇到房東以「申請租金補貼會增加稅負」為由，不願配合申請或順勢調漲租金。新竹市長高虹安表示，這是常見的誤解，房東若將房屋出租給符合租金補貼資格的承租人，經認定為「公益出租人」後，不僅不會增加稅負，反而能享有房屋稅、地價稅及綜合所得稅等三稅優惠，有助降低房屋持有成本。

高虹安表示，打造青年「安心就學、安心就業、安心成家」的宜居城市，是市府持續努力的重要目標。市府除配合中央推動租金補貼政策，實質減輕租屋族經濟負擔外，也積極透過「公益出租人」的租稅優惠措施，提高屋主出租意願，讓青年學子、新鮮人及租屋家庭都能租得到、租得起、住得安心，共同營造更優質的租屋環境。

稅務局說明，房屋稅2.0新制上路後，針對非自住住家用房屋改採「全國歸戶、全數累進」課徵，稅率調高為2.6%至4.8%。為鼓勵多屋族釋出空屋，若房屋出租申報租賃所得達當地一般租金標準，適用稅率可降至1.5%至2.4%，與未作有效利用的空置房屋相較，最高相差3倍之多。若符合公益出租人或社會住宅（包租代管）資格，更可適用1.2%的優惠稅率，同時還能享有綜合所得稅及地價稅等相關租稅優惠，進一步減輕租稅負擔。

稅務局指出，所謂公益出租人是指住宅所有權人將房屋出租給符合租金補貼申請資格的承租人，並經主管機關認定者。各縣市政府完成租金補貼資格審查後，會主動將符合資格名冊通報稅捐稽徵機關，由稽徵機關逕行按1.2%優惠稅率核定，房東無須另行提出申請。此外，於簽訂租賃契約時，需留意租約上的「出租人」必須與「房屋稅納稅義務人」為同一人；若由親屬代為簽約，造成出租人與納稅義務人身分不一致，即無法認定為公益出租人，也將無法適用相關租稅優惠。

稅務局補充，民眾如有稅務疑問，可至稅務局網站查詢或撥 03-5225161 轉 401-418、0800-000321、1999 市民服務專線，將有專人為您服務。稅務局網站也設有「房屋稅2.0專區」，提供相關法規、宣導動畫影片、Q&A 及懶人包等，歡迎多使用。