11/28地方選舉加公投選務工作人員補假2天 苗栗縣投開票所還缺人

地方選舉綁同公投今年11月28日舉行，參與選務工作的公教人員可以補假2天，苗栗縣設置508處投開票所，基本人力5842名，但目前招募除竹南鎮外近九成，縣選委會籲請有意願擔任選務人員，可以向公所報名。

立法院8月14日通過交通罰鍰、重啟核電及鞭刑入法3項公投案，將送交中選會審議，今年11月28日地方選舉綁同公投，因項目及票數多，增加複雜度，並拉長作業時間，影響公教人員參與選務工作意願，苗栗縣選委會根據中選會函文，最近發文鄉鎮市公所，確認可以補假2天，鼓勵公教人員踴躍參與。

縣選委會統計全縣開設508處投開票所，不含監察員每所平均要11.5人，共要5842人，如有加政黨或縣長候選人推薦，還要加監察員2名，加上公投預估規畫每所要增4人，目前招募選務工作人員，距離投票3個多月，除竹南鎮外近九成。

縣選委會指出，選務工作員具有中華民國國籍並設有戶籍，且年滿18歲以上之公教人員或社會人士，主任管理員須為現任公教人員，主任監察員須為現任或曾任(含退休)公教人員，管理員須三分之一為現任公教人員，公教人員可以補假2日，加上公投是否調整還未定案，至於民間企業的勞工若利用假日擔任選務人員，勞基法並無強制規定雇主必須給予補假，目前仍缺選務工作人員，有意願可以向公所報名。