從庫底挖泥到轉售有價料 抽泥船清淤也能創造收益

翠綠湖面映照下，一艘低矮船板靜泊水面，2支大型吊掛設備伸向庫底，船上人員則緊盯螢幕、專注操控機器。這艘今年加入抽泥行列的抽泥船「凱漩12號」，正穿梭石門水庫，執行清淤任務。

「石門水庫是目前全台水庫清淤工具當中，配備最周全的水庫」，水利署副署長王藝峰說明，除了擁有阿姆坪防淤隧道之外，石門水庫還有3艘抽泥船，擔綱清淤工作。

石門水庫主要供應石門與桃園1、2期農業用水，同時提供桃園市民生與產業用水，為北台灣重要水庫之一。

颱風離開過後的放晴日，一群工作人員站在抽泥船「凱漩12號」甲板上，準備將直徑逾1公尺的水下絞刀頭沉降水中，4顆刀頭依序啟動，絞斷隨著颱風沖入水庫的漂流木。

儘管「凱漩12號」還在測試調校階段，不過北區水資源分署副分署長曾國柱十分滿意測試結果。他說，最近抽泥含淤濃度逾30%，意味著清淤能力相當好，待機器設備調校完成後，將可以每天20小時、每月22天執行工作，若以過往經驗為例，抽泥船1天能夠採集逾5000立方公尺淤泥。

值得注意的是，淤泥抽出後並非直接丟棄，當年水利署設計規劃阿姆坪防淤隧道工程時，在防淤隧道一旁設置篩分場，為全台首座自主設計的篩分場，透過震動篩、螺旋洗砂機等設備，篩分為可外售的「有價料」與暫置於沖淤池待洪水沖走的「無價料」。

水利署統計，2024年至2025年間，已成功篩分出約3000方細砂，目前已標售，標售金額為每立方公尺198元，這些有價料可直接供應砂石場，為水庫創造額外經濟效益。

近年石門水庫透過抽泥船隊、利用枯水期陸挖及阿姆坪防淤隧道沖淤多管齊下，近10年庫容已達成平衡狀態。根據北區水資源分署統計，2015年石門水庫庫容量為2億471萬立方公尺，2025年為2億366萬立方公尺，10年間庫容僅變動105萬方，幾乎達成進出平衡。

水利署將石門水庫成功清淤治理模式逐步推廣至其他水庫，霧社水庫正在推動增設防淤隧道，日月潭水庫也在規劃中。

王藝峰強調，每一座防淤隧道都要因地制宜，以日月潭為例，工程設計除了排淤，還得考量抽蓄發電的水位變動，並兼顧當地的漁業與觀光資源，每座水庫面臨的環境特性全然不同。

從抽泥船的全速運轉到阿姆坪的資源循環，石門水庫已成為示範經驗，在氣候挑戰日益嚴峻的當下，王藝峰期盼，能讓台灣每座水庫跨越一甲子、永續存在。