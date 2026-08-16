穿山鑿石拚續命 一條逾3公里隧道讓石門水庫凍齡10年

巨大弧形閘門一開，大量淤泥與濁水隨即宣洩而下，直奔大漢溪。8月中旬颱風白海豚為北台灣帶來狂風驟雨，卻也創造水庫清淤的好時機，滾滾黃水夾帶大量泥沙沖入阿姆坪防淤隧道，奔向下游河道，避免珍貴庫容量被淤泥「吃光光」，讓屹立逾一甲子的石門水庫得以延續使用壽命。

耗資新台幣49.77億元的阿姆坪防淤隧道2017年開工、2023年正式啟用。加計試運轉至今，阿姆坪防淤隧道已啟動9次，累計清淤量達130.3萬立方公尺，換算可裝滿521.2座標準游泳池。

阿姆坪防淤隧道能有亮眼的清淤成績，故事要從2004年說起。當年強烈西北颱艾利侵襲，北、中、南部山區降下40年罕見暴雨，2788萬立方公尺淤泥傾注石門水庫，大量泥砂沉積庫底，瞬間占據近9%原始庫容量；同時，泥沙讓集水區濁度飆升，造成桃園長達18天的大規模停水。

這場震撼全台的停水危機，也敲響供水體系警鐘，促使政府著手規劃清淤設施，成為日後阿姆坪防淤隧道興建的起源。

阿姆坪防淤隧道想法源自時任北區水資源局局長、前水利署副署長賴伯勳。他參考日本技術、引進先進概念，希望讓防淤隧道功能極大化。

水利署副署長王藝峰舉例，過去石門水庫為降低淤泥淤積，會在庫內抽泥，但抽出的泥沙只能靠砂石車運出，一車車來回運輸，增加清淤成本與二氧化碳排放。阿姆坪防淤隧道規劃將抽泥管埋設於隧道頂部，直接利用管線將泥砂輸送至下游沖淤池暫存；豪雨、強降雨或颱風來襲時，再讓洪水順著隧道排出泥砂，利用流體力學概念達到清淤效果，也能省下運輸費用。

針對隧道選址考量，北區水資源分署副分署長曾國柱指出，阿姆坪水域的地形由狹窄變寬廣，上游來的淤泥跟砂容易落淤在該區。水工模型試驗結果顯示，在此處排放濁水與沖淤的條件最好。

停工長達1個月幽暗等待 隧道深處藏瓦斯危機

然而，談起阿姆坪防淤隧道興建的艱辛，莫過於開鑿長達3702公尺的排砂主隧道。為貫穿山體，施工團隊必須克服極為複雜的地質條件，除了硬如磐石的岩層可能延誤開挖進度，軟弱地層引發的抽坍災害，更威脅周邊結構安全，甚至還要正面挑戰艱鉅的新店斷層帶。

即便克服複雜地層的挑戰，施工團隊在挖掘過程中，還得面對大量湧水持續灌入隧道的困境。

「印象最深刻的是貫通前100公尺處，突然遇到瓦斯滲出。」北區水資源分署養護科科長吳啟順回憶，隧道工程最害怕遇到瓦斯，施工團隊因此立即停工1個月，靜待瓦斯散逸，並加裝大型風扇、加強動火管制，確保施工安全。

隧道出口緊連著巨大錐形沖淤池，其造型十分特殊，可謂是阿姆坪最具代表性的設施構造。沖淤池長度620公尺、寬60公尺、高10至16公尺，當大量洪水猶如萬馬奔騰般衝出隧道，沖淤池的設計結構，則是確保底層厚重淤泥能夠順利被帶走。

即使興建過程大小挑戰不斷，不過施工團隊抱持奮鬥精神，歷經5年建設完成。如今，每當北台灣經歷強降雨或颱風侵襲，阿姆坪防淤隧道皆能盡責完成清淤工作。

除了深層清淤，阿姆坪防淤隧道在水質管控上也扮演關鍵角色。

曾國柱說，今年7月巴威颱風在北台灣降下大雨，最大入流量達每秒約4300立方公尺，創下石門水庫近10年颱風入流量最高紀錄。阿姆坪防淤隧道擔綱洩洪任務，快速將濁水排放至大漢溪下游，顯示這項基礎設施不僅具有清淤功能，也能降低水源濁度，成為調節石門水庫水質的重要設施之一。

以水帶砂還砂於河 阿姆坪「加、減法」打造生態雙贏

這項設施的效益不僅止於水質，更進一步延伸至河川沙源的生態平衡。曾國柱說明，上游水庫攔阻泥砂後，容易造成下游河道沙源不足；透過水庫抽泥排放至下游河道，或在颱風期間利用水力排砂，將原本應往下游流動的泥沙送回河川，可以適度補充沙源，減少下游河道沖刷。

曾國柱進一步說，水利署針對水力排砂、淤泥排放，都有進行下游河川生態與水質調查。調查顯示，下游大漢溪至新店溪、淡水河口的斷面沖淤變化並不大；近10年調查也顯示，河口生態包括文蛤、魚蝦、蟹類等生物的豐富度，沒有因排洪、排砂操作受到影響。

根據水利署監測，目前石門水庫庫容為2億526萬立方公尺，已恢復至過去10年的水準，「換言之，這10年來，石門水庫的庫容沒有再減少，」曾國柱表示。

當年水利人的巧思，加上施工團隊不畏艱辛，成就一條穿越山腹的隧道，讓原本沉積在水庫的泥沙重新回到河川，也替這座屹立逾一甲子的老水庫「凍齡」10年。

「石門水庫不只是老當益壯，更是老而彌堅」，王藝峰如此形容。