租金補貼6件18萬多元匯入同一帳戶有異？ 苗縣府移送調查

300億元中央擴大租金補貼專案備受歡迎，苗栗縣目前補助1萬668戶，勾稽發現其中6戶18萬多元，全部匯到同一帳戶，縣府初步查訪疑似異常，擔心政府照顧無自有房屋的租屋族的美意，可能被利用當提款機，全案已移送警方進一步調查。

中央擴大租金補貼專案申請人、申請人配偶，及未成年子女，均無自有房屋，苗栗縣部分，家庭成員每人每月平均所得不超過4萬6545元，分級按月補助2000元、3200元、3600元，經濟弱勢、社會弱勢、2年內新婚、育有未成年子女，分別有加碼，採隨到隨辦，苗栗縣政府今年至今受理1萬3025戶申請，審查通過1萬668戶。

縣府工商發展處根據租金補貼申請異常情形查核作業要點，系統勾稽發現6件申請案檢附不同租賃契約，補助款18萬2511元，卻指定匯入同一人帳戶，工商發展處指出，補貼雖可以指定匯入代理人的帳戶，不過，也有可能被利用牟取不法利益。

工商發展處啟動電話及實地訪查，聯絡帳戶所有人不到，一名出租人表示並未與申請人簽訂租約或收取租金；另有出租人相關建物早已出售，或租約由房仲業者代為簽署；還有出租人聲稱不知情，疑涉不實申請，彙整相關事證，移送縣警察局調查。

住宅租金補貼專案，申請人應據實填報資料並檢附真實租賃契約，縣府持續勾稽異常案件、電話訪查，及實地查核機制，主動攔阻可疑申請，若以虛偽租約、人頭帳戶，或其他不實資料申領補助，除將停止撥款、追繳已領補助款外，涉及偽造文書、詐欺等刑事責任，也將依法移送偵辦，民眾切勿心存僥倖、以身試法。