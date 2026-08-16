審計室指公共運輸比率低　竹市加碼99%補助催生電動公車轉型

為邁向2050淨零排放目標，新竹市府近年積極推動運輸部門低碳轉型，包括發展公共運輸系統、優化行人通行空間及淘汰老舊機車等措施。但審計室指出，新竹市民對私人運具依賴度居高不下，公共運輸使用率不及全國平均的一半；此外，市區公車與機關公務車的電動化比例亦偏低，導致運輸部門碳排放占整體比率逐年攀升，影響整體減碳成效。

交通處表示，為響應中央「2030年市區公車全面電動化」目標，優化市民搭乘體驗，市府於今年2月1日訂定並發布「新竹市電動公車及充電設施補助要點」，加碼補助購車費用49%，配合中央補助款後，每輛電動公車最高補助99%，大幅提高業者汰換電動公車意願，原預計今年汰換37輛，電動公車比例將提高超過50%。但受115年度中央總預算審議進度及刪減的影響，交通部公路局尚未核定今年電動公車補助車額數，影響電動公車採購進度，後續待交通部核定後，市府將公告予業者積極辦理電動公車採購作業，提高民眾搭乘舒適度與帶動整體綠色運輸轉型。

行政處表示，公務車的汰換有使用年限、行駛里程數及車況上的規定與限制，需依規符合汰換標準，才能辦理汰換作業。目前共同供應契約尚無純電小客車品項可供採購，因此市府目前倘汰換車輛以油電混合車為主，將逐步達成公務車全面電動化目標。

審計室指出，竹市市區公車運量雖已從110年度的322萬餘人次，逐年回升至114年度的451萬餘人次，但仍未達到預定的520萬人次目標。

值得注意的是，113年度新竹市民眾使用公共運輸的比率僅6.8%，低於全國平均的15.2%。而竹市私人運具（機車與汽車）持有數量從2020年的43萬餘輛增至今年的46萬餘輛，成長率高達7.25%，高於全國平均成長率4.93%，顯示市民對私人運具的依賴程度依然偏高。

整體減碳績效方面，竹市第二期減量方案的整體淨排放量雖已由110年度的786萬餘公噸CO2e（二氧化碳當量），下降至113年度的617萬餘公噸CO2e；然而，運輸部門淨排放量占整體排放量的比率，卻從113年度的7.59% 逆勢攀升至114年度的9.64%，影響整體減量成效。

此外，運具電動化推動進度亦不如預期；截至去年底，竹市77輛市區公車中電動公車僅10輛約占12.99%，遠低於原本設定的30%目標。市府車輛電動化僅39輛，占公務車總量237輛的16.46%。環保局經管的電動化車輛僅11輛，占該局公務車總量268輛的4.10%，普及率明顯偏低。