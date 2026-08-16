AI轉型 桃中小企業盼降補助門檻

ＡＩ產業當道，為提升國家競爭力，政府祭補助輔導企業轉型，但桃園民代接獲陳情，傳產及中小型製造業轉型面臨資金及技術問題難克服，盼市府降低門檻；市長張善政表示，已成立「智慧產業學院」協助企業培育人才，先奠定基礎，再爭取補助。

國民黨桃園市議員林政賢指出，桃園傳統工廠超過一點三萬家，市府一直在推動「智慧桃園」、「ＡＩ首都」，但許多傳產和中小企業向他反映「想轉型但不知道怎麼轉」，申請也常因資金或技術不足被駁，盼設立設立低門檻的補助方案。另外，虎頭山創新產業園區現有ＡＩ設備展示及體驗機會，但效益停留在供人觀摩階段，十分可惜，體驗轉型成技術對接平台，效益才會擴大。

張善政表示，目前輔導企業轉型ＡＩ產業多為中央經濟部的專案，以桃園中小型企業程度，距離門檻確實還有一段距離。為此，市府去年成立「桃園智慧產業學院」培育人才，先奠定企業技術基礎，再協助其爭取補助金費。學院課程至今累計約四點五萬人次參與，盼業者善用。

桃園市經發局表示，經濟部將於年底推動「十九＋一ＡＩ數位轉型措施」，屆時申請門檻會降低，製造業者只要依法登記且備有工商憑證，自籌一萬元就能獲得政府十九萬元補助。此外，市府除了輔導企業對接資源，今年也推「桃園市中小企業智慧製造補助計畫」，每案補助上限達三十萬元，至今共幫助二十二家中小企業推動數位轉型升級。