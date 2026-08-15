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孩子長大了！桃園景福宮成年禮 母女相擁喜極而泣

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園景福宮今舉辦「桃園市2026成年禮」，300名學子在神明及父母見證下，加冠「轉大人」，不少父母感動落淚，場面溫馨。圖／桃園景福宮提供
桃園景福宮今舉辦「桃園市2026成年禮」，300名學子在神明及父母見證下，加冠「轉大人」，不少父母感動落淚，場面溫馨。圖／桃園景福宮提供

桃園大廟景福宮今舉辦「桃園市2026成年禮」，上百名青年在神明見證下，循傳統禮俗加冠「轉大人」，不少父母看到子女成長感動落淚，場面溫馨。副市長蘇俊賓表示，人生總有幾個一輩子難忘的重要時刻，成年禮便是其中之一。

為了今年的成年禮，景福宮特別恭請神明開漳聖王、註生娘娘和李乃夫人見證，儀式由道長恭讀成年祈福疏文，而學子逐一感謝神恩及父母，在感謝父母環節，不少家長收穫子女發自內心的鞠躬與擁抱，原本在眼眶打轉的淚水也忍不住掉了下來。隨後，學子依序完成脫絭、鑽轎腳、敲祈福鐘等儀式，象徵人生進入新的階段。

景福宮主委簡征潭表示，景福宮2020年開始舉辦成年禮，這不只是一天的儀式，而是一份提醒與祝福，只要對孩子、家庭及社會有意義，大廟會持續推動，傳承下去；廟方總幹事李詩明則說，希望透過活動，讓青年親身接觸傳統民俗文化，也真正理解「16歲成年」代表的意義。成年不只是年齡的成長，更代表責任的開始。

蘇俊賓感謝景福宮的用心，指青少年在開漳聖王與父母的祝福下跨出人生新的一步，意義格外重大。他也稱讚景福宮的成年禮深度結合歷史文化、宗教傳統與感謝親恩，是全台三大成年禮活動之一。

桃園景福宮今舉辦「桃園市2026成年禮」，300名學子在神明及父母見證下，加冠「轉大人」，不少父母感動落淚，場面溫馨。圖／桃園景福宮提供
桃園景福宮今舉辦「桃園市2026成年禮」，300名學子在神明及父母見證下，加冠「轉大人」，不少父母感動落淚，場面溫馨。圖／桃園景福宮提供

桃園景福宮今舉辦「桃園市2026成年禮」，300名學子在神明及父母見證下，加冠「轉大人」，不少父母感動落淚，場面溫馨。圖／桃園景福宮提供
桃園景福宮今舉辦「桃園市2026成年禮」，300名學子在神明及父母見證下，加冠「轉大人」，不少父母感動落淚，場面溫馨。圖／桃園景福宮提供

桃園景福宮今舉辦「桃園市2026成年禮」，300名學子在神明及父母見證下，加冠「轉大人」，不少父母感動落淚，場面溫馨。圖／桃園景福宮提供
桃園景福宮今舉辦「桃園市2026成年禮」，300名學子在神明及父母見證下，加冠「轉大人」，不少父母感動落淚，場面溫馨。圖／桃園景福宮提供

桃園景福宮今舉辦「桃園市2026成年禮」，300名學子在神明及父母見證下，加冠「轉大人」，不少父母感動落淚，場面溫馨。圖／桃園景福宮提供
桃園景福宮今舉辦「桃園市2026成年禮」，300名學子在神明及父母見證下，加冠「轉大人」，不少父母感動落淚，場面溫馨。圖／桃園景福宮提供

桃園景福宮今舉辦「桃園市2026成年禮」，300名學子在神明及父母見證下，加冠「轉大人」，不少父母感動落淚，場面溫馨。圖／桃園景福宮提供
桃園景福宮今舉辦「桃園市2026成年禮」，300名學子在神明及父母見證下，加冠「轉大人」，不少父母感動落淚，場面溫馨。圖／桃園景福宮提供

景福宮 桃園 註生娘娘

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