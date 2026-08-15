苗栗市長選舉升溫！林月琴質疑出國疑雲 余文忠反批怠忽職守

下屆苗栗市長選舉近日連續升溫，藍綠兩大陣營互批，民進黨苗栗縣長提名參選人林月琴今天在臉書貼文指控現任市長余文忠拒絕回答她質疑的「出國疑雲」案，昨天她已向廉政署遞交相關資料，讓廉政署來問；余文忠下午聲明回應，怒批林月琴怠忽職守，並強調公所依法合規、坦蕩歡迎調查。

林月琴指出， 昨天她正式向廉政署遞交市公所出國疑雲的相關資料，身為苗栗市民「我們想知道的其實很簡單，我們的錢用到哪裡？」市長花了市民朋友的錢，到底為苗栗市帶來了什麼改變？

林月琴表示，她連續問了兩天，市長始終沒有正面回答，昨天甚至表示不再回應。但在追查過程中，她發現了更多問題。苗栗市民代表李建宏更揭露，公務員出國考察團費每人4萬元，隨行眷屬卻只要3萬5000元，5000元的價差由旅行業者吸收；而這家旅行業者另有承攬苗栗市公所的標案。

她表示，這筆優惠從何而來？為什麼由廠商吸收？其中是否存在職務上的利害關係？市民有權知道真相。所以昨天她將相關資料送交法務部廉政署，請廉政署依法查察、釐清疑點。他們不是為了攻擊誰，也不預設調查結果。身為苗栗市民，只是想知道，市民辛苦繳納的每一分錢，究竟用到哪裡、帶回了什麼成果，又是否經得起公開檢驗。這是市民最基本的知情權，也是政府最基本的責任。

余文忠下午透過市公所發表聲明反擊，指林月琴聲稱將市公所出國考察資料送交廉政署，痛批她身為立委，職責本應是監督國政、替人民把關公帑，如今卻上演極致的雙重標準，不僅放任中央官員違法濫權不敢說半句話，更為了個人選舉私利抹黑純樸的苗栗，簡直就是嚴重怠忽職守的薪水小偷。

聲明指出，僑委會委員長徐佳青爆出「假考察、真觀光」，甚至濫用公權力開後門讓親屬登東沙島，遭監察院廉政委員會認定違反「公職人員利益衝突迴避法」並依法裁罰等重大違法失職爭議，林月琴身為同黨立委，至今不敢對執政黨提出半點質疑、完全裝聾作啞。

余文忠並質疑，林月琴對中央層級公器私用的濫權行為視而不見，卻降格將槍口對準基層公務人員，難道是「遇到自家中央官員就護航怠政，遇到地方公務團隊就潑髒水」？這種雙重標準與選擇性監督，根本是辜負立委天職，請林不要當薪水小偷，更不要為自身的選舉操作，將純樸的苗栗當成提款機與政治抹黑的舞台。

針對林立委對市公所考察行程與團費的質疑，余文忠強調市公所早已多次明確回覆，全案均依據「政府採購法」及預算相關規範辦理公開招標，過程公開、公正、合法合規，絕無任何違法或圖利情事。考察依規定委託合法旅行業者辦理交通與住宿等行政事務，隨行眷屬均為自費參與，費用由旅行業者與私人自訂，屬於私權，絕無侵占或由廠商違法吸收情事；行程重點圍繞城市治理、觀光轉型及舊城區活化等市政需求，絕非套裝旅遊，回國後也提出實質考察報告，公開接受全民與代表會檢驗。

余文忠表示，市公所的回覆早已白紙黑字說得清清楚楚，林立委卻依然「看不懂」或「假裝看不懂」，難道是有閱讀障礙？市公所團隊問心無愧、坦蕩蕩，全案絕無不法，市公所隨時歡迎廉政署及相關機關前來調查與檢視，真金不怕火煉，絕不容許有人藉機播弄是非。