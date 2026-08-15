蟠桃先生回來了？頭份中山路一晚遭檢舉汽機車違規停放騎樓近50件

蟠桃先生回來了？苗栗縣頭份市中山路8月初遭「檢舉達人」入侵，在自家騎樓停放汽、機車的住戶被開了近50張罰單，縣議員陳永賢為此在議會反映，建議縣府為騎樓停車問題訂定自治條例，在不影響輪椅、行人通行的情況下，開放騎樓停放汽機車，避免造成困擾及民怨。

陳永賢指出，8月4日晚間10點左右，中山路沿路在騎樓停放的汽機車被開了近50張罰單，他的服務處也在中山路，第二天鄉親紛紛前來陳情，約200公尺內的沿路住戶都被開單，機車違規停放開罰600元、汽車900元，員警接獲檢舉如不處理，還有瀆職的風險，處理檢舉案可說「勞民傷財」，建議縣府比照部分縣市訂定的條例，只要騎樓能預留1.5公尺的空間且不影響輪椅及行人通行，應該開放鄉親停放汽機車。

警方表示，騎樓禁停汽機車，但午夜0點到清晨6點通行車輛少，執勤員警可視現場情況改採勸導方式處理。

陳永賢表示，這次大批開罰的情況顯然就是「職業檢舉人」的手筆，挑在凌晨0點前必須開罰的時段檢舉，不但被開罰的鄉親火大，員警也必須到場開單，增加警力負擔，根本是勞民傷財。此事權責單位包括縣警局、交通工務處及工商發展處，希望3個單位盡速協調，研擬提出自治條例。

交工處長古明弘表示，現有法規就有解決方案，鄉鎮市公所如有需求可實地現勘並取得住戶同意即可辦理。

陳永賢表示，希望自治條例以「通案」方式辦理，各地騎樓停放汽機車只要留有1.5公尺空間，就不應開罰。

交通違規檢舉案不同於廢棄物清理法檢舉案件，檢舉交通違規並無獎金，但檢舉案件卻特別多，十餘年前頭份、竹南地區出現一名檢舉達人「蟠桃先生」，當年檢舉案有3個月期限，有些違規停車案，對方在期限截止前一次出手舉報，違規者突然收到數十張罰單，簡直是欲哭無淚。

「蟠桃先生」當年僅一年時間就檢舉頭份、竹南違規停車一萬多件，後來還跨區檢舉到苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、銅鑼鄉、三義鄉的違停案，2個月就有700多件，其中以汽機車違停在人行道的檢舉件數最多。

立委陳超明為此並在立法院提案通過，將3個月的檢舉期限縮減為7天，民眾如果違規在短時間內就可得知遭罰並及時改正，不致於「一錯再錯」在3個月後收到累積的大量罰單。

「蟠桃生先」當年成為許多頭份、竹南居民的「夢魘」，有些居民看到有人在路邊拿相機拍照，心裡就發毛或上前質問，但蟠桃先生後來突然「消失」數年，此次中山路的檢舉達人是否就是當年的蟠桃先生，無人得知。