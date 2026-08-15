申請年齡放寬 竹市AI青年補助加碼五百萬

新竹市政府今年四月推出「ＡＩ領航青年數位工具補助計畫」大獲好評，申請突破七百件，市府昨宣布加碼五百萬元持續補助，並放寬申請年齡，同時新增特定對象及文化語言保存補助資格，線上就能申辦。

新竹市長高虹安表示，新竹是台灣科技重鎮，ＡＩ已成為全球產業發展重要趨勢，市府希望ＡＩ不只是科技產業的核心技術，也能成為青年學習、創作、工作及創業的工具，希望補助計畫降低青年使用ＡＩ工具門檻，培養數位素養及創新能力。

新竹市勞工及青年處長吳達偉表示，計畫自今年四月二日開辦以來，申請件數已突破七百件，顯示青年運用ＡＩ提升學習、工作及創新能力的需求。因應申請需求，市府此次加碼五百萬元補助經費，並擴大適用範圍，將申請年齡放寬至十六至四十歲，同時新增特定對象及文化語言保存者補助資格，希望讓更多青年能運用相關資源。

市府也邀請知識型ＡＩ創作者「Ｓ的ＡＩ研究所」Selina擔任計畫推廣大使，透過短影音及實務案例，介紹ＡＩ運用在簡報製作、影像創作、資料分析、語言學習、職涯探索及提升工作效率等面向，鼓勵青年將ＡＩ融入日常生活及職場。

市府表示，為簡化申請流程，自即日起補助計畫全面改採數位線上申辦，建置線上申辦平台，整合申請、補件及案件查詢功能，民眾可透過新竹市數位申辦平台及新竹通ＡＰＰ提出申請。