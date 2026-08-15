昔資本額30億用罄 中捷可借鑑桃捷轉虧為盈經驗

桃園大眾捷運股份有限公司目前僅一條機場捷運路線，也曾營運困難，新冠疫情期間資本額卅億元用罄，一度向銀行貸款十億元苦撐，直到疫後政府ＴＰＡＳＳ通勤月票上路，使用人數增加，才逐漸轉虧為盈。

桃捷二○二○年虧七點三八億元，雖靠廣告、場地租借等業外收入彌補，但二○二一年虧損仍持續擴大，由於機捷是交通部鐵道局產權，桃捷一度想請中央補助，甚至有民代獻策，建議官方找民間業者入股。

疫情過後，機場旅客輸運需求恢復正常，通勤月票進一步帶動運量，桃捷二○二三年七月轉虧為盈，該年度盈餘達一點二四億元，二○二四年盈餘上升到五點二三億元，二○二五年盈餘更達六點七九億元。

桃捷分析轉虧為盈契機，主要來自疫後經濟活動復甦、ＴＰＡＳＳ通勤定期票助攻，公司本身除因應需求加開班次，也透過多元行銷拓展運量，同時創造附業收入增加營收。

桃捷公司表示，公司疫情期間持續推動收支管控，降低虧損，疫後則積極推動運量提升方案，加上通勤定期票助攻，不僅出入境旅客人數回流，通勤旅客也明顯增加。因應需求，公司二○二三年到二○二五年也增開十六班次。在爭取營收方面，公司盤點車站空間，車站商業空間點位從二○二三年四十五處增加至二○二六年七月二百○九處，疫情期間借款也在二○二五年四月清償。

桃捷綠線預計北段七站年底通車，牽動整體營運策略。桃捷表示，各捷運路線通車初期均需逐步培養運量，隨綠線分階段通車及路網逐步成形，預期可帶動沿線車站周邊人流，強化機場線與綠線間路網串聯效益，將持續規畫運量提升及行銷推廣方案，提升整體營運效益。