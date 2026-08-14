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影／古蹟等級？通霄國中辦公設備老舊 陳品安、鍾東錦火藥味濃

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣議員、民進黨提名縣長參選人陳品安今天在議會臨時會發言，為通霄國中教職員辦公桌椅、櫥櫃老舊破爛的情況叫屈。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議員、民進黨提名縣長參選人陳品安今天在議會臨時會發言，為通霄國中教職員辦公桌椅、櫥櫃老舊破爛的情況叫屈。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣議員、民進黨提名縣長參選人陳品安今天在議會臨時會發言，為通霄國中教職員辦公桌椅、櫥櫃老舊破爛的情況叫屈，認為都可當「古蹟」了，她希望縣府支持教師辦公室汰換老舊OA。縣長鍾東錦答覆時一度提及教育部長兩次下鄉，結果補助的金額「笑死人」。

兩人對話開始出現高分貝的火藥味，有關校長有無呈報需求也各執一詞，陳品安以往的質詢或發言一向溫和，今天雙方針鋒相對的火爆氣氛讓議會人員都驚訝。

陳品安在臨時會提出臨時動議反映通霄國中教師辦公設備破舊不堪，並反諷「保密性」特別好，因為有些抽屜根本打不開，東西只能放在櫥櫃上方，老櫥櫃邊角開裂，還有安全顧慮，且辦公桌不足，得搬會議桌來充當桌面。

她在通霄、苑裡地區當了八年議員，為地方爭取許多建設和預算，卻不知通霄國中老師在如此惡劣的辦公環境備課，這種情況最近幾年才有校方人員敢反映，讓她都感到心疼。

教育處副處長彭德俊答覆會立即派員前往學校了解，如確有需求會請校方提報計畫並著手整理改善。

陳品安指出，這種情況她曾向台電爭取，台電表示學生的設備需求可以補助，但行政機關的設備礙於規定無法補助，她已向教育處反映多次，但得到答覆是目前各校有油漆工程要進行，如果無法一次全數改善學校辦公室OA，可分批推動完成，希望縣府能支持。

鍾東錦答覆強調縣府最重視教育，編列的預算也最高，他多次與學校校長表明有必要的設備需求就報上來，通霄國中辦公設備可「馬上換」；他原先寄望兩位立委向中央爭取經費，但教育部長兩次到苗栗，給予的補助「笑死人」且該做的都不做。

鍾東錦說許多教育大案他都支持了，通中的情況隨時可解決，其間是訊息傳達的錯誤，教育處長不可能到每校查看，學校有需求校方應主動反映，「這個校長要處分」；陳品安反擊說，此案是新校長上任後反映的，她也到教育處溝通多次，這就是縣府教育處的責任，扯到教育部不合理。

苗栗縣議員、民進黨提名縣長參選人陳品安今天在議會臨時會發言，為通霄國中教職員辦公桌椅、櫥櫃老舊破爛的情況叫屈，縣長鍾東錦答覆，雙方對話一度出現火藥味</p><!--9--><p> 。圖／取自議會直播畫面
苗栗縣議員、民進黨提名縣長參選人陳品安今天在議會臨時會發言，為通霄國中教職員辦公桌椅、櫥櫃老舊破爛的情況叫屈，縣長鍾東錦答覆，雙方對話一度出現火藥味

。圖／取自議會直播畫面

苗栗縣議員、民進黨提名縣長參選人陳品安今天在議會臨時會發言，為通霄國中教職員辦公桌椅、櫥櫃老舊破爛的情況叫屈。圖／取自議會直播畫面
苗栗縣議員、民進黨提名縣長參選人陳品安今天在議會臨時會發言，為通霄國中教職員辦公桌椅、櫥櫃老舊破爛的情況叫屈。圖／取自議會直播畫面

苗栗縣議員、民進黨提名縣長參選人陳品安今天在議會臨時會發言，為通霄國中教職員辦公桌椅、櫥櫃老舊破爛的情況叫屈。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議員、民進黨提名縣長參選人陳品安今天在議會臨時會發言，為通霄國中教職員辦公桌椅、櫥櫃老舊破爛的情況叫屈。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣議員、民進黨提名縣長參選人陳品安今天在議會臨時會發言，為通霄國中教職員辦公桌椅、櫥櫃老舊破爛的情況叫屈，縣長鍾東錦答覆，雙方對話一度出現火藥味。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議員、民進黨提名縣長參選人陳品安今天在議會臨時會發言，為通霄國中教職員辦公桌椅、櫥櫃老舊破爛的情況叫屈，縣長鍾東錦答覆，雙方對話一度出現火藥味。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 陳品安 通霄 苗栗

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