綠營竹北市長人選確認 吳旭智：市民可比較誰真正了解竹北

民進黨新竹縣黨部執委會昨全票通過徵召陽明交大助理教授曾聖凱參選竹北市長，今天提報黨中央審議通過後，將正式提名。對此，國民黨竹北市長參選人吳旭智則表示，各黨人選明朗是件好事，市民可以更清楚地比較「誰真正了解竹北？」。

吳旭智表示，他尊重民進黨的提名，對他來說，誰代表哪一個政黨參選，都不會改變他現在正在做的事情。他更關心的，「竹北快速成長所帶來的各種城市挑戰，竹北下一個四年要往哪裡走，我們能為這座城市做到什麼。」

吳旭智認為，現在各黨人選逐漸明朗，這是一件好事。因為接下來，市民可以更清楚地比較：誰真正了解竹北？誰有第一線解決問題的經驗？誰已經為治理這座城市做好準備？

吳旭智說，他有8年的地方歷練，很清楚竹北現在缺什麼；這段時也已經在為下一階段的城市治理做準備。