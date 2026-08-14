綠營提竹北市長正式就戰鬥位置 邱臣遠：團隊已做好萬全準備迎戰

民進黨新竹縣黨部執委會昨全票通過徵召陽明交大助理教授曾聖凱參選竹北市長，今天提報黨中央審議通過後，將正式提名。對此，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠表示，此顯示綠營擺出「縣、市連動、聯合作戰」的態勢，團隊已做好萬全準備迎戰。

民眾黨參選人邱臣遠團隊表示，曾聖凱過去曾參選2024立委，日前蕭美琴副總統來視察時，鄭朝方市長特別把曾帶在身邊，交班與接棒意圖早已不言而喻。這次提名也充分展現出民進黨已就戰鬥位置，並擺出「縣、市連動、聯合作戰」的態勢與準備。對於民眾黨以及邱臣遠競選團隊而言，「我們已做好萬全準備。我們將以務實的治理與前瞻的城市藍圖正面迎戰」。