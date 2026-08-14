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苗栗幼安教養院舉辦畢業典禮成果發表會 33名幼兒完成階段性學習

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
幼安教養院今天在飛牛牧場舉辦第29屆畢業典禮成果發表會，以「夢想啟航・航向未來」為主題，邀請畢業生、家長及師長共同見證孩子們的成長與蛻變。圖／苗栗縣政府提供
幼安教養院今天在飛牛牧場舉辦第29屆畢業典禮成果發表會，以「夢想啟航・航向未來」為主題，邀請畢業生、家長及師長共同見證孩子們的成長與蛻變。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣私立幼安教養院今天在飛牛牧場舉辦第29屆畢業典禮成果發表會，以「夢想啟航・航向未來」為主題，邀請畢業生、家長及師長共同見證孩子們的成長與蛻變，副縣長賴香伶也受邀到場並恭賀畢業生完成人生階段，迎向新的旅程。

幼安教養院成立33年，一直提供身心障礙者全方位的照顧服務，每年服務超過2千名身心障礙者及弱勢家庭，其中也包括憨兒及其家庭受惠。該院今年共有33名幼兒完成階段性學習，其中23名將銜接進入幼兒園，另有10名即將進入國小，包括6名進入普通班、4名進入特殊教育班。

副縣長賴香伶及縣府長照處副處長王寶慈到場恭賀，並與幼安教養院院長林勤妹一起牽著畢業生進場，還安排「奉茶謝師恩」儀式，由家長們陪著33位畢業生，親手將熱茶一一呈給老師們，感謝他們多年來無微不至的照顧。

賴香伶除頒發畢業證書及紀念品恭喜33位小朋友，也特別感謝幼安教養院帶著院童們，從幼兒園進到小學的階段，尤其這段路上有社工老師、教保老師及院長的用心付出與呵護，才能夠讓孩子們勇敢自信的踏上新的旅程。

教養院長林勤妹指出，「今天這個畢業典禮不是一個終站，而是他們的啟程」，小朋友們未來還要面對社會很多變化，由於他們是非常特別的孩子，肯定要更多的關心跟關愛，甚至後端的學校的協助及資源。她也感性的說「我們的小朋友雖然像小烏龜，爬得比較慢，但只要有機會的話，還是可以跟正常孩子一樣的去學習、一樣的成長，即使他很慢，但是我們有信心」。

副縣長賴香伶及長照處副處長王寶慈到場恭賀，並與幼安教養院院長林勤妹一起牽著畢業生進場。圖／苗栗縣政府提供
副縣長賴香伶及長照處副處長王寶慈到場恭賀，並與幼安教養院院長林勤妹一起牽著畢業生進場。圖／苗栗縣政府提供

苗栗 畢業典禮

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