桃園「孩童鮮奶卡」搭公車扣成人票價 民代質疑政策做半套

桃園今年2月推「生生喝鮮乳」政策，2歲到12歲孩童每人每周可兌換一次鮮乳或豆漿。有家長發現6歲以下孩童的鮮乳卡是悠遊卡，儲值讓孩子搭公車，原以為會按半票扣款，未料以全票計價，民代促改善；教育局表示，6歲以下搭車本來就免費，未設定優惠是避免誤刷扣款。

桃園市議員謝美英表示，「生生喝鮮乳」目前是針對12歲以下孩童的政策，家長直覺認為鮮乳卡是兒童悠遊卡也不為過，結果家長落實政府力推的電子支付，反而得花更多時間心力追回溢繳費用，心中難免不滿。

謝美英說，市府推「生生喝鮮乳」照顧孩童，立意良善，但政策不周全，鮮奶卡只能換鮮奶，功能未整合，不僅市民卡一人多卡的情況難解，美意還可能變成家長眼中的擾民陷阱。市府應該加強橫向聯繫，跨局處整合意見，避免不合理的情況再發生。

教育局指出，兒童鮮乳卡是專供未滿6歲的學齡前孩童兌換飲品，未滿6歲搭車本來就免費，無須刷任何票證，而6歲以上孩童的鮮乳卡會跟國小學生證結合，幼時用的卡片會喪失兌換功能，不會有一人多卡情況發生。

教育局表示，政策目前運作順暢，雙北、台中就學齡前的鮮乳卡也是這樣設定。雖然幼稚園有部分大班孩童年滿6歲，搭車得買票，但人數不多，若真有需求，滿6歲也可向區公所申請市民卡，同樣能享優惠。