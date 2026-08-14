國3大鶯豐德交流道無動靜 桃市府：2030通車目標不變

國道3號大鶯豐德交流道2023年由行政院拍板興建，但3年過去未見動靜，地方擔心計畫隨時間推演生變，民代緊盯進度；桃園市交通局表示，交流道與聯絡道正進行細部設計，計畫仍朝2027年開工、2030年完工目標努力。

八德近年發展迅速，外移人口眾多，往返雙北的通勤族也不少，國道2號鶯歌交流道已無法應付龐大車流，平日上午通勤尖峰常見平面道路大塞車，地方亟需通往國3的大鶯豐德交流道疏導，但計畫拍板多年，不見相關工程動工，民眾幾乎周周詢問民代進度。

「人口越來越多，路還是那麼小條。」國民黨桃園市議員楊朝偉指出，大鶯豐德交流道自2017年開始規畫，2023年由行政院核定，但至今將近10年不見動靜，不免讓人對2030年通車目標打問號，市府有必要向民眾解釋目前進度到哪裡。

交通局回應，交流道正由中央高公局與市府新工處同步辦理細部設計，預計年底完成，接續推動用地取得，目前2030年完工通車期程不變。

藍營議員李柏坊則說，市府取得用地時應審慎作業，不能只考量徵收範圍，留下零碎、難利用的畸零地讓民眾無法有效使用。徵收土地時，價格也應納入土地位置等因素，維護地主權益。

工務局表示，各筆土地會依臨路條件、區位等因素有所不同，因此價格也會有所差異。至於徵收後可能產生的「畸零地」，地主可向市府申請一併價購或一併徵收。關於聯絡道用地，市府3月已辦理協議價購會議，部分範圍涉及都市計畫變更，內政部已排定18日審查。