快訊

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 律師推測可能跟「這件事」有關

三星被爆取消Galaxy S27可變光圈相機技術、S27 Ultra還縮水1功能

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

國3大鶯豐德交流道無動靜 桃市府：2030通車目標不變

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國道3號大鶯豐德交流道綜合規畫2023年核定，雖未見工程進行，但桃園市政府強調2030年通車目標不變。圖／桃園市交通局提供
國道3號大鶯豐德交流道綜合規畫2023年核定，雖未見工程進行，但桃園市政府強調2030年通車目標不變。圖／桃園市交通局提供

國道3號大鶯豐德交流道2023年由行政院拍板興建，但3年過去未見動靜，地方擔心計畫隨時間推演生變，民代緊盯進度；桃園市交通局表示，交流道與聯絡道正進行細部設計，計畫仍朝2027年開工、2030年完工目標努力。

八德近年發展迅速，外移人口眾多，往返雙北的通勤族也不少，國道2號鶯歌交流道已無法應付龐大車流，平日上午通勤尖峰常見平面道路大塞車，地方亟需通往國3的大鶯豐德交流道疏導，但計畫拍板多年，不見相關工程動工，民眾幾乎周周詢問民代進度。

「人口越來越多，路還是那麼小條。」國民黨桃園市議員楊朝偉指出，大鶯豐德交流道自2017年開始規畫，2023年由行政院核定，但至今將近10年不見動靜，不免讓人對2030年通車目標打問號，市府有必要向民眾解釋目前進度到哪裡。

交通局回應，交流道正由中央高公局與市府新工處同步辦理細部設計，預計年底完成，接續推動用地取得，目前2030年完工通車期程不變。

藍營議員李柏坊則說，市府取得用地時應審慎作業，不能只考量徵收範圍，留下零碎、難利用的畸零地讓民眾無法有效使用。徵收土地時，價格也應納入土地位置等因素，維護地主權益。

工務局表示，各筆土地會依臨路條件、區位等因素有所不同，因此價格也會有所差異。至於徵收後可能產生的「畸零地」，地主可向市府申請一併價購或一併徵收。關於聯絡道用地，市府3月已辦理協議價購會議，部分範圍涉及都市計畫變更，內政部已排定18日審查。

鶯歌 國道 塞車

延伸閱讀

台南塞車掰掰！解決台19甲路口停等遲滯 台86直通國3工程拚2033年完工

逆轉！捷運萬大線加蚋站用地開發案 內政部、北市府行政官司勝訴確定

萬大線地主興訟都市計畫無效 二審逆轉判敗訴確定

桃捷綠線北段七站消防全過關 張善政開箱G13站拚年底通車

相關新聞

國3大鶯豐德交流道無動靜 桃市府：2030通車目標不變

國道3號大鶯豐德交流道2023年由行政院拍板興建，但3年過去未見動靜，地方擔心計畫隨時間推演生變，民代緊盯進度；桃園市交通局表示，交流道與聯絡道正進行細部設計，計畫仍朝2027年開工、2030年完工目標努力。

全國首創AI青年補助 竹市再加碼500萬、放寬16至40歲

新竹市政府今年4月全國首創推出「AI領航青年數位工具補助計畫」，申請已突破700件，市府今宣布再加碼500萬元，申請年齡放寬至16至40歲，並新增特定對象及文化語言保存者補助資格，今起全面採線上申辦。

影／站得比神明高？高虹安2樓觀城隍祭 廟方挺「沒問題」

新竹市文化資產盛事「新竹中元城隍祭」重頭戲「夯枷解厄」科儀昨登場，數千名信眾戴上木枷走上街頭，跟隨陰陽司公遶境祈福；不過，有網友認為高虹安站在市府二樓平台的舉動不妥，不能站得比神明高，引發熱議。

「新竹通」黏著度僅4.38% 審計室促市府整併停車等多款APP

新竹市政府斥資2700萬元建置「新竹通APP」，截至今年2月底累計下載逾20.5萬次，但審計室發現，日活躍用戶僅7000餘人，使用黏著度4.38％，且多款市府APP功能重疊，要求改善。市府表示，將陸續整併交通、圖書及清運等APP。

停水通知！管線汰換停供民生用水 桃園近萬戶受影響

台灣自來水公司第二管理處汰換老舊管線，預計18日停供平鎮、楊梅地區用水，影響泛為含括17里約1萬戶，停水時間將持續到19日，長達22小時，呼籲民眾提早儲水備用。

龍潭警靜桃專案 大重機1個月內2度噪音超標慘遭罰錢吊牌

龍潭警分局於12日晚間執行「靜桃專案」，結合環保局及監理機關實施聯合稽查，針對改裝及噪音車輛加強取締。警方於市區車流、人流密集的中興路、大昌路及中正路周邊路段設置臨時檢驗站，採機動攔檢方式執法，抓到1輛綠色大型重型機車連續兩次被抓噪音檢測不合格，不但被開罰9千元，還要被吊扣車牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。