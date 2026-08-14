全國首創AI青年補助 竹市再加碼500萬、放寬16至40歲

新竹市政府今年4月全國首創推出「AI領航青年數位工具補助計畫」，申請已突破700件，市府今宣布再加碼500萬元，申請年齡放寬至16至40歲，並新增特定對象及文化語言保存者補助資格，今起全面採線上申辦。

市長高虹安表示，新竹是台灣科技重鎮，AI已成為全球產業發展重要趨勢，市府希望AI不只是科技產業的核心技術，也能成為青年學習、創作、工作及創業的工具，因此今年率全國地方政府之先推出補助計畫，降低青年使用AI工具門檻，培養數位素養及創新能力。

新竹市勞工及青年處長吳達偉代表高虹安出席記者會，另邀請亞洲前衛科技藝術表演團隊LUXYBOYZ，以街舞結合LED燈光及科技視覺效果演出，呈現AI與創意跨域應用，並宣布擴大補助計畫。

吳達偉表示，計畫自今年4月2日開辦以來，申請件數已突破700件，顯示青年運用人工智慧（AI）提升學習、工作及創新能力的需求。因應申請需求，市府此次加碼500萬元補助經費，並擴大適用範圍，將申請年齡放寬至16至40歲，同時新增特定對象及文化語言保存者補助資格，希望讓更多青年能運用相關資源。

市府也邀請知識型AI創作者「S的AI研究所」Selina擔任計畫推廣大使，透過短影音及實務案例，介紹AI運用在簡報製作、影像創作、資料分析、語言學習、職涯探索及提升工作效率等面向，鼓勵青年將AI融入日常生活及職場。

市府表示，為簡化申請流程，自今天起補助計畫全面改採數位線上申辦，建置線上申辦平台，整合申請、補件及案件查詢功能，民眾可透過新竹市數位申辦平台及新竹通APP提出申請。