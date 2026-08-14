影／站得比神明高？高虹安2樓觀城隍祭 廟方挺「沒問題」

新竹市文化資產盛事「新竹中元城隍祭」重頭戲「夯枷解厄」科儀昨登場，數千名信眾戴上木枷走上街頭，跟隨陰陽司公遶境祈福；不過，有網友認為高虹安站在市府二樓平台的舉動不妥，不能站得比神明高，引發熱議。

對此，新竹都城隍廟六將爺會會長連又旗指出，市府跟城隍廟這邊已經有做了一個高規格的一個合作，並且配合。

他說，昨天的科儀其實是很神聖的，至於在活動的過程中也有很多來不及參加在現場的一些活動的一個長輩們，他們在二樓、三樓也曾這樣的用膜拜的儀式，或者是拜拜表示敬意，這些是OK的，所以沒有任何對科儀或是行進隊伍當中的不敬，或對神明的不敬。

市府回應，昨日為新竹市一年一度的「竹塹中元城隍祭」「夯枷解厄」的科儀登場，有數千信眾跟隨陰陽司公遶境祈福，場面十分壯觀。

昨日下午經過市政府前方，市長高虹安在會議空檔之餘剛好聽到外面夯枷隊經過，因此於陽台觀看活動進行情形，有民眾發現市長的身影，跟市長揮手，市長也給予熱烈回應，現場民眾也非常高興看見市長非常關注這場活動。

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