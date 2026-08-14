「新竹通」黏著度僅4.38% 審計室促市府整併停車等多款APP

新竹市政府斥資2700萬元建置「新竹通APP」，截至今年2月底累計下載逾20.5萬次，但審計室發現，日活躍用戶僅7000餘人，使用黏著度4.38％，且多款市府APP功能重疊，要求改善。市府表示，將陸續整併交通、圖書及清運等APP。

新竹市審計室指出，市府2024年4月辦理「新竹市政府新竹通建置案」，契約價金2700萬元，2025年8月14日正式上線試營運，作為市政服務單一入口，提供公車與停車資訊查詢、市政陳情、線上申辦、疫苗預約、停車費繳納及圖書借閱等服務。

截至今年2月底，新竹通累計下載20萬5000餘次，註冊實聯及實名會員合計19萬3000人，占下載次數93.98％。今年1至2月市府發放「115年振興經濟消費金」，民眾透過新竹通數位登記、綁定帳戶可加碼100元，一度帶動單周下載最高3萬9000餘次，但政策進入尾聲後，單周下載降至約3000至4000餘次。

審計室指出，今年2月新竹通日活躍用戶（DAU）僅7000餘人，月活躍用戶（MAU）16萬餘人，使用者黏著度僅4.38％，顯示多數用戶雖已下載註冊，尚未形成穩定日常使用習慣，應持續優化服務及使用誘因。

此外，新竹通在Google Play及App Store使用者評價差異顯著；除新竹通外，市府及所屬機關還有「竹市校園智慧通」等6項APP，部分功能重疊、整合程度有限，甚至未持續維運，審計室要求檢討功能定位及存續必要性。

新竹市政府回應，將定期分析使用者行為，優先整合民眾常用服務，並規畫整合各局處e化便民服務，提高使用意願及黏著度。針對雙平台評價差異，經分析負評主要源自後端伺服器承載力不足，衍生驗證機制、系統穩定性及外部連結等問題，已適時調整因應。

市府表示，目前優先規畫整併「iBus_新竹市」、「新竹市好停車」及「新竹市行動圖書館」等功能重疊APP，現階段仍採並行方式運作，研議原有功能由新竹通取代後，自今年下半年起逐步退場；另規畫2027年度整併「新竹市清運網」APP，提升使用便利性及整體服務一致性。