龍潭警靜桃專案 大重機1個月內2度噪音超標慘遭罰錢吊牌

龍潭警分局於12日晚間執行「靜桃專案」，結合環保局及監理機關實施聯合稽查，針對改裝及噪音車輛加強取締。警方於市區車流、人流密集的中興路、大昌路及中正路周邊路段設置臨時檢驗站，採機動攔檢方式執法，抓到1輛綠色大型重型機車連續兩次被抓噪音檢測不合格，不但被開罰9千元，還要被吊扣車牌。

本次勤務共攔查疑似非法改裝及噪音車輛汽、機車5輛，其中2輛經環保局現場噪音檢測不合格，依法告發，合計開罰1萬2600元。

其中1輛大重機，早於7月25日在大溪區聯合稽查時即因噪音超標遭開罰3600元並限期改善，未料相隔僅19天，前晚再於龍潭區測得噪音值達89分貝，超標6分貝。因一年內再次違反，除了加重開罰9千元外，同時依照噪音管制法移請公路監理機關吊扣車牌6個月，短短1個月內2度違規，代價不輕。

龍潭分局統計，今年至近期執行「靜桃專案」聯合稽查勤務共9場次，攔查噪音車107輛，其中42件經檢測超標遭裁罰，告發率近4成，顯示跨機關聯合執法已發揮具體成效，對違規改裝及噪音車輛形成有效遏阻。

龍潭分局長施宇峰表示，警方將持續執行「靜桃專案」，結合環保局及監理機關加強聯合稽查，積極遏止改裝噪音車輛上路；同時呼籲車主應定期做好車輛保養及檢查，避免因車況老舊或改裝造成噪音超標，不僅影響民眾生活安寧，更可能面臨高額罰鍰及相關處分，實在得不償失。