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桃園「檢調警環廉」聯合執法展成效 逾千件環保犯罪無所遁形

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市環境保護局為凝聚查緝共識並深化跨域合作，舉行「115年度檢調警廉環環保犯罪查緝交流會議」。圖：環保局提供

桃園市環境保護局為凝聚查緝共識並深化跨域合作，於昨(13)日舉行「115年度檢調警廉環環保犯罪查緝交流會議」。環保局與地方法院、地方檢察署、桃園市調查處、保七總隊、市府警察局、政風處、經發局、都發局、農業局、地政局及建管處等單位深化「檢、調、警、環、廉」五合一跨部會聯合執法架構，整合資源落實國土保育。

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桃園市跨域合作平台推動至今已屆滿10年，累計合作案件達1600餘件、查獲1100餘件違法案件。圖：環保局提供

環保局長顏己喨表示，桃園市跨域合作平台推動至今已屆滿10年，突破機關權責分散與資訊斷層，轉為整合行政稽查與司法調查的跨域聯防機制。平台成立10年來持續擴展合作層級，累計合作案件達1600餘件、查獲1100餘件違法案件，查獲類型涵蓋非法棄置廢棄物、惡意偷排廢污水、違規處理及非法濫倒等環保犯罪案件。此多贏模式有效加速案件偵辦並強力追繳不法利得，達成環境保護、國土保育與市民安全的多重綜效。

環保局指出，合作平台全面導入智慧科技工具，不論案件來源，五大聯防體系皆即時啟動分工查緝：地檢署刑事偵辦並依法提起公訴；調查局啟動深度金流清查以循線溯源；警方實地攔檢、扣押機具並逮捕現行犯；環保局運用科技設備稽查精準採證；廉政與政風單位全程落實監督。這套一條龍式的縝密分工，直接填補了行政與司法間的斷層，對任何破壞生態行為絕不寬貸，違法業者切勿抱持僥倖心態。

環保局強調，與各檢調警廉單位聯手查緝犯罪手法日新月異的國土破壞行為，重申對任何環境污染行徑皆秉持零容忍態度，依法追究到底、絕不寬貸。未來將持續對「非法棄置廢棄物」與「惡意傾倒廢土」等不法情事採取嚴厲查緝行動，並持續精進專業科技稽查，全力深化跨域合作遏止不肖業者，全面打造永續宜居城市。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園「檢調警環廉」聯合執法展成效 逾千件環保犯罪無所遁形

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