桃園市推動可負擔住宅，政策知名度已逐漸打開，但民眾對制度內容的理解仍有落差。示意圖：資料照

桃園市推動可負擔住宅，政策知名度已逐漸打開，但民眾對制度內容的理解仍有落差。《桃園電子報》可負擔住宅網路調查顯示，在1077名回答政策認知題的有效受訪者中，80.4%表示曾聽過可負擔住宅，但真正至少略有了解政策內容者僅49.6%，不到5成。另一方面，當被問到桃園未來住宅政策應優先往哪個方向發展時，近半受訪者認為，可負擔住宅與社會住宅都應增加，顯示在參與調查者眼中，「買得起」與「租得起」並非二選一。

8成聽過政策 但了解程度仍有落差

調查顯示，32.4%受訪者表示「聽過，也略有了解」，30.8%為「只聽過名稱，但不太了解」，19.3%從未聽過，另有17.2%表示「聽過，也了解主要內容」，0.3%沒有意見。若將「了解主要內容」與「略有了解」合併計算，至少對政策具有一定程度認識者為49.6%；若把只聽過名稱也納入，則曾經聽過可負擔住宅的比例達80.4%。

換言之，可負擔住宅在本次參與調查者中的「知名度」已達一定程度，但知道這項政策存在，與真正理解自住、轉售、價格限制等制度設計之間，仍存在明顯差距。這也意味著，隨著政策進入實際推動階段，未來除了住宅價格與供給戶數之外，資格、轉售方式、售價計算及使用限制能否被民眾清楚理解，也將直接影響政策溝通成效。

近半不選邊 主張可負擔住宅、社宅一起增加

比起單純詢問支持或反對，本次調查也進一步詢問受訪者，桃園未來的住宅政策最應優先朝哪個方向發展。結果顯示，比例最高的是「可負擔住宅與社會住宅都應增加」49.6%，接近半數；其次為「優先增加可購買的可負擔住宅」27.3%。

另外，12.0%認為應優先加強租金、貸款或購屋協助，6.0%主張優先增加社會住宅，2.8%沒有意見；只有2.3%認為「不需要政策住宅，交由市場自行調整」。這組結果呈現出一個值得注意的訊號：在本次網路調查的參與者中，多數人並未把可負擔住宅與社會住宅視為互相排斥的政策選項。

對部分家庭而言，社會住宅提供的是較可負擔的租屋選擇；可負擔住宅則回應具有一定購屋能力、卻難以承受一般市場房價家庭的自住需求。從調查結果來看，近半受訪者期待兩種政策工具同步增加，而非以其中一項完全取代另一項。

「買」與「租」需求並存 住宅政策不只一條路

若進一步觀察受訪者目前居住狀況，也能看出桃園住宅需求具有不同面向。在1077份有效樣本中，31.6%目前租住一般市場住宅，13.5%居住社會住宅或其他政府提供住宅，兩者合計約45.0%屬租屋型態；另有25.8%居住本人或配偶所有住宅，25.0%住在父母或其他家人所有住宅。

這樣的樣本結構也說明，參與本次調查者面對的住宅處境並不相同。有人希望降低租屋負擔，有人已具有購屋需求，也有人仍與家人同住、可能面臨未來成家或置產問題。因此，可負擔住宅能否發揮政策效果，不能只看單一支持度數字，還要觀察不同居住型態與家庭條件下，民眾真正面臨的是租金、房價、自備款、貸款負擔，還是住宅供給不足。

制度講清楚後 支持仍維持近9成

值得注意的是，雖然真正至少略有了解可負擔住宅者不到5成，但在問卷提供制度說明後，受訪者對政策的整體支持並未明顯下降。閱讀詳細制度說明前，支持與非常支持合計為88.8%；了解長期自住、不得出租、不得自由轉售及售價受到限制等內容後，合計支持度仍為89.9%。同時，針對4項主要制度限制，受訪者的接受度均達88%以上；若進一步設定「符合資格，且地點、總價、自備款及每月貸款均可負擔」的前提，則有72.7%表示一定或可能申請。

從本次調查三篇系列結果綜合來看，可負擔住宅在參與調查者中具有高度支持與一定申請需求，對自住及轉售限制的接受度也普遍偏高；但另一方面，政策知名度與真正理解程度之間仍有落差。

隨著桃園可負擔住宅後續推動，民眾關心的焦點也將逐漸從「支不支持」進一步轉向「誰能買、買多少、在哪裡、要準備多少自備款，以及未來如何轉售」。如何把制度說清楚，並與社會住宅、租金與購屋協助等政策形成完整住宅支持體系，將是下一階段更值得觀察的重點。

調查說明：《桃園電子報》於2026年7月28日至8月12日進行網路調查，共回收1,092份問卷，經資格檢核後取得1,077份有效樣本，對象為年滿18歲且目前居住桃園市民眾。調查採網路自願填答，結果反映參與調查者意見，非傳統隨機抽樣民調；本次調查由《桃園電子報》自主規劃執行，經費亦由《桃園電子報》自行負擔。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園可負擔住宅網路調查｜8成聽過政策 有一定了解者不到5成