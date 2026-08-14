快訊

放行無人機發展預算 國民黨團：634億元全數通過

蘋果「停產產品」新增2款！果粉搶翻「經典大改版iPhone」掰掰了

陳幸妤爆料「前夫偷吃診所護士」！這些星座愛吃窩邊草…趙建銘巨蟹座果然中

聽新聞
0:00 / 0:00

19天內2度被抓！龍潭重機噪音超標 挨罰9000扣牌半年

桃園電子報／ 桃園電子報

S 15925265
大型重型機車短短19天內2度違規，代價不輕。圖：讀者提供

桃園市龍潭警分局結合環保局及監理機關於12日晚間執行「靜桃專案」，其中查獲一台大型重型機車早於上(7)月25日在大溪區聯合稽查時即因噪音超標遭裁罰3600元並限期改善，未料相隔僅19天，此次再於龍潭區被測得噪音值達89分貝，超標6分貝。因一年內再次違反，除了加重處罰9000元罰緩外，同時依照噪音管制法移請公路監理機關吊扣車牌6個月，短短1個月內2度違規，代價不輕。

S 15925267
桃園市龍潭警分局於12日晚間執行「靜桃專案」。圖：讀者提供

龍潭分局表示，12日晚間的聯合稽查針對改裝及噪音車輛加強取締，警方於市區車流、人流密集的中興路、大昌路及中正路周邊路段設置臨時檢驗站，採機動攔檢方式執法，透過跨機關合作整合執法量能，強化噪音車輛查緝，維護交通秩序及居民生活安寧。此次勤務共攔查疑似非法改裝及噪音車輛汽、機車5輛，其中2輛經環保局現場噪音檢測不合格，依法告發，合計裁罰1萬2600元。

警方統計，115年至今龍潭分局執行「靜桃專案」聯合稽查勤務共9場次，攔查噪音車輛107部，其中42件經檢測超標遭裁罰，告發率近4成，顯示跨機關聯合執法已發揮具體成效，對違規改裝及噪音車輛形成有效遏阻。

龍潭分局長施宇峰強調，警方將持續執行「靜桃專案」，結合環保局及監理機關加強聯合稽查，積極遏止改裝噪音車輛上路；同時呼籲車主應定期做好車輛保養及檢查，避免因車況老舊或改裝造成噪音超標，不僅影響民眾生活安寧，更可能面臨高額罰鍰及相關處分，實在得不償失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：19天內2度被抓！龍潭重機噪音超標 挨罰9000扣牌半年

超標 重機 噪音 環保局

延伸閱讀

不堪深夜「炸街」噪音伏擊刺死19歲騎士 貴州男遭判死刑不服上訴

火氣大？桃園阿伯無照逆向闖紅燈被攔下 7PUPU拒簽告發單走人

桃園龍潭鴕鳥翹家逛街撞壞汽車鈑金想逃 警方聯合飼主合力圍捕制服

張雪機車被查扣 玩家：政府明顯雙標

相關新聞

消防過關 桃捷綠線拚年底通車

桃園捷運綠線力拚年底北段七站通車，目前列車進行動態測試，七座車站均通過消防檢查，Ｇ13南竹中正北站更成為首座完工車站。市長張善政昨天帶民眾開箱，對全齡友善設施給予肯定，捷工局強調年底通車目標不變。

竹市米粉寮公園變身！保留特色土丘 新增3大遊戲功能

新竹市米粉寮公園原有涵洞土丘遊戲場部分設施老舊，已不符現行兒童遊戲場規範，市府近期完成改善，保留原有土丘特色，更新鞦韆、滑梯並增加攀爬功能；鐵道路公園也新增2組單槓，提供不同年齡層民眾運動使用。

竹北氣味圖書室首開放 鄭朝方邀80單身職人七夕「香」遇

七夕情人節將至，竹北市公所首辦聯誼活動，8月17日將於市圖福德館推出「情人節 以書『香』遇」單身職人香氛聯誼活動。公所更首度對外開放「全球唯一的氣味圖書室」獻給本次活動，竹北市長鄭朝方也將化身「書香月老」，突破周一休館慣例加開「口碑場」，為新竹縣市單身職人打造高質感的品香沙龍與跨界交流平台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。