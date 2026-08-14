大型重型機車短短19天內2度違規，代價不輕。圖：讀者提供

桃園市龍潭警分局結合環保局及監理機關於12日晚間執行「靜桃專案」，其中查獲一台大型重型機車早於上(7)月25日在大溪區聯合稽查時即因噪音超標遭裁罰3600元並限期改善，未料相隔僅19天，此次再於龍潭區被測得噪音值達89分貝，超標6分貝。因一年內再次違反，除了加重處罰9000元罰緩外，同時依照噪音管制法移請公路監理機關吊扣車牌6個月，短短1個月內2度違規，代價不輕。

桃園市龍潭警分局於12日晚間執行「靜桃專案」。圖：讀者提供

龍潭分局表示，12日晚間的聯合稽查針對改裝及噪音車輛加強取締，警方於市區車流、人流密集的中興路、大昌路及中正路周邊路段設置臨時檢驗站，採機動攔檢方式執法，透過跨機關合作整合執法量能，強化噪音車輛查緝，維護交通秩序及居民生活安寧。此次勤務共攔查疑似非法改裝及噪音車輛汽、機車5輛，其中2輛經環保局現場噪音檢測不合格，依法告發，合計裁罰1萬2600元。

警方統計，115年至今龍潭分局執行「靜桃專案」聯合稽查勤務共9場次，攔查噪音車輛107部，其中42件經檢測超標遭裁罰，告發率近4成，顯示跨機關聯合執法已發揮具體成效，對違規改裝及噪音車輛形成有效遏阻。

龍潭分局長施宇峰強調，警方將持續執行「靜桃專案」，結合環保局及監理機關加強聯合稽查，積極遏止改裝噪音車輛上路；同時呼籲車主應定期做好車輛保養及檢查，避免因車況老舊或改裝造成噪音超標，不僅影響民眾生活安寧，更可能面臨高額罰鍰及相關處分，實在得不償失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：19天內2度被抓！龍潭重機噪音超標 挨罰9000扣牌半年