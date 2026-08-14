竹市米粉寮公園變身！保留特色土丘 新增3大遊戲功能

新竹市米粉寮公園原有涵洞土丘遊戲場部分設施老舊，已不符現行兒童遊戲場規範，市府近期完成改善，保留原有土丘特色，更新鞦韆、滑梯並增加攀爬功能；鐵道路公園也新增2組單槓，提供不同年齡層民眾運動使用。

新竹市長高虹安表示，孩子的遊戲安全是市府推動公園環境改善的重要考量，公園不只是市民休憩場所，也是孩子探索環境、從事肢體活動及培養體能的重要生活空間。市府持續盤點各公園遊戲場，針對老舊、損壞或不符合現行規範的遊具逐步改善。

高虹安指出，米粉寮公園原有涵洞土丘遊戲場具有獨特地形特色，因此這次並非單純汰換遊具，而是依現場環境及兒童使用需求整體規畫，在保留原有土丘地形的基礎上，更新鞦韆、滑梯及人工草皮等設施，並利用土丘增加攀爬功能。

改善後，遊戲場具備攀爬、滑行及盪鞦韆等不同遊戲型態，同時改善相關設施及鋪面，提升使用安全與舒適度。遊戲場主要適用6至12歲兒童，希望透過不同遊戲功能，引導兒童從事多元肢體活動，訓練平衡、協調及肌力，也增加親子共同遊戲與互動機會。

除兒童遊戲場外，市府也在鐵道路公園步道增設2組單槓，分別高205公分及180公分，提供不同年齡層及體能需求民眾使用，目前均已完成設置並開放，可進行伸展及肌力訓練等活動，增加戶外運動便利性。

高虹安提醒，家長陪同孩童使用遊戲設施時，應先確認遊具標示及適用年齡，依照使用方式操作，並留意孩童遊戲情況及安全。市府未來也將持續盤點、改善各公園遊戲場設施，打造安全、友善、適齡且具特色的公園遊憩環境。

新竹市米粉寮公園原有涵洞土丘遊戲場部分設施老舊，已不符現行兒童遊戲場規範，市府近期完成改善，保留原有土丘特色，更新鞦韆、滑梯並增加攀爬功能。圖／新竹市政府提供

新竹市米粉寮公園原有涵洞土丘遊戲場部分設施老舊，已不符現行兒童遊戲場規範，市府近期完成改善，保留原有土丘特色，更新鞦韆、滑梯並增加攀爬功能。圖／新竹市政府提供