竹北氣味圖書室首開放 鄭朝方邀80單身職人七夕「香」遇

七夕情人節將至，竹北市公所首辦聯誼活動，8月17日將於市圖福德館推出「情人節 以書『香』遇」單身職人香氛聯誼活動。公所更首度對外開放「全球唯一的氣味圖書室」獻給本次活動，竹北市長鄭朝方也將化身「書香月老」，突破周一休館慣例加開「口碑場」，為新竹縣市單身職人打造高質感的品香沙龍與跨界交流平台。

鄭朝方表示，新竹縣市擁有許多專業職人，平日工作節奏緊湊，拓展生活圈、認識新朋友的機會相對有限，因此公所特別善用圖書館休館時段，將氣味圖書室化身交流場域，希望透過閱讀與嗅覺，讓第一次見面不再只能從制式自我介紹開始。

鄭朝方指出，館內集結3大系列與國際絕版香水、共29款氣味作品，其中10款「市政系列」為竹北不同活動專屬調配，包括鋼琴大師理查克萊德門造訪竹北時的「理查花園」、小野麗莎來訪時的「美麗沙灣」等，記錄竹北不同時刻的城市故事；伊聖詩（JOHNRAY）「挪威森林」等5款複方精華，以及去年白沙屯媽祖贊境竹北時與迷香人合作的「一城風柔」、熱門經典款「紅爐點雪」在內13款作品，其中18款香氣更搭配「建議閱讀書籍」。此外，由市長調配曾獲國際調香大獎的「髻鬃花」，也入列成為焦點。

本次活動更精心安排「好書交換」，邀請每位參與者攜帶一本最推薦的書籍來「以書會友」外，鄭朝方市長更將親自進行氣味圖書室品香會，帶領大家開展嗅覺與閱讀的深度對話。活動結束後，公所還準備了品香禮「水氧機」，讓美好的香氣與閱讀記憶延續至日常生活。

活動將於8月17日晚間7點30半舉行，今日晚間11點59分報名截止（額滿即提前關閉）。報名對象為18歲以上、設籍於新竹縣市的單身職人，職業類別涵蓋芳療工作者、醫護人員、軍警消、公務人員、教職人員及律師等，限額共計80名（報名網址：https://forms.gle/ir7gphKxm1YkjCPp7 ），歡迎單身職人把握機會報名參加。

竹北市公所17日將於市圖福德館推出「情人節 以書『香』遇」單身職人香氛聯誼活動。圖／竹北市公所提供