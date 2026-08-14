消防過關 桃捷綠線拚年底通車

桃園捷運綠線力拚年底北段七站通車，目前列車進行動態測試，七座車站均通過消防檢查，Ｇ13南竹中正北站更成為首座完工車站。市長張善政昨天帶民眾開箱，對全齡友善設施給予肯定，捷工局強調年底通車目標不變。

張善政表示，Ｇ13站位於蘆竹、桃園交界，是捷運綠線進入蘆竹的重要門戶，設計融入南崁溪、農田與埤塘意象，採自然通風、玻璃採光及透水鋪面，兼顧節能、排水與環境友善。

硬體方面，Ｇ13站整合公車、機車、YouBike及自行車停車，方便轉乘；綠線各站廁所設尿布台，每站規畫兩間哺集乳室，並設脊髓損傷照護床的親子廁所。遇大型活動龐大人潮，自動收費系統可切換免檢票模式，提升疏運效率。

捷工局長劉慶豐表示，綠線第一階段為Ｇ11藝文特區站至G15b坑口站，七座車站均通過消防檢查，Ｇ13、Ｇ14、Ｇ15站無障礙勘檢也完成改善。列車已進入無人駕駛測試，號誌完成階段性檢驗，建物管理系統整合、試運轉及營運人員訓練同步推進。

議員張桂綿提醒四樓月台穿廊為兼顧綠建築通風，部分玻璃高度不足，恐有安全疑慮，建議加裝通風柵欄或調整通風設計。此外，汽車接送區缺乏無障礙空間，路面與人行道有高低差，不利輪椅族；兩部手扶梯皆往四樓，可改一部下樓，減少行李旅客與輪椅族、長者搶電梯。三樓售票大廳應增設座椅，讓長者、孕婦或不宜久站者休息，站內空間也應比照北捷設手機充電站。

議員黃瓊慧指出，站內招牌不夠醒目，應更明確、更明顯。議員錢龍表示，綠線採無人駕駛，除關注車站硬體，也深入了解營運控制中樞系統，目前可提供即時資訊及明確調度指引；車站設有哺乳室，男女廁均配置尿布台，兼顧營運安全與全齡友善，期待早日通車。