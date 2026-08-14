聽新聞
0:00 / 0:00

消防過關 桃捷綠線拚年底通車

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園捷運綠線拚年底北段七站通車，市長張善政昨天率團開箱已完工的南竹中正北站。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線拚年底北段七站通車，市長張善政昨天率團開箱已完工的南竹中正北站。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園捷運綠線力拚年底北段七站通車，目前列車進行動態測試，七座車站均通過消防檢查，Ｇ13南竹中正北站更成為首座完工車站。市長張善政昨天帶民眾開箱，對全齡友善設施給予肯定，捷工局強調年底通車目標不變。

張善政表示，Ｇ13站位於蘆竹、桃園交界，是捷運綠線進入蘆竹的重要門戶，設計融入南崁溪、農田與埤塘意象，採自然通風、玻璃採光及透水鋪面，兼顧節能、排水與環境友善。

硬體方面，Ｇ13站整合公車、機車、YouBike及自行車停車，方便轉乘；綠線各站廁所設尿布台，每站規畫兩間哺集乳室，並設脊髓損傷照護床的親子廁所。遇大型活動龐大人潮，自動收費系統可切換免檢票模式，提升疏運效率。

捷工局長劉慶豐表示，綠線第一階段為Ｇ11藝文特區站至G15b坑口站，七座車站均通過消防檢查，Ｇ13、Ｇ14、Ｇ15站無障礙勘檢也完成改善。列車已進入無人駕駛測試，號誌完成階段性檢驗，建物管理系統整合、試運轉及營運人員訓練同步推進。

議員張桂綿提醒四樓月台穿廊為兼顧綠建築通風，部分玻璃高度不足，恐有安全疑慮，建議加裝通風柵欄或調整通風設計。此外，汽車接送區缺乏無障礙空間，路面與人行道有高低差，不利輪椅族；兩部手扶梯皆往四樓，可改一部下樓，減少行李旅客與輪椅族、長者搶電梯。三樓售票大廳應增設座椅，讓長者、孕婦或不宜久站者休息，站內空間也應比照北捷設手機充電站。

議員黃瓊慧指出，站內招牌不夠醒目，應更明確、更明顯。議員錢龍表示，綠線採無人駕駛，除關注車站硬體，也深入了解營運控制中樞系統，目前可提供即時資訊及明確調度指引；車站設有哺乳室，男女廁均配置尿布台，兼顧營運安全與全齡友善，期待早日通車。

桃捷 張善政 南崁

延伸閱讀

桃捷綠線北段七站消防全過關 張善政開箱G13站拚年底通車

桃園捷運棕線喊共用機廠 審計處揭捷工局漏列倉儲需求

海線動脈 台中捷運藍線土建工程動工

黑白格大廳將消失！北車商場藍圖曝 4大亮點搶先看

相關新聞

竹縣選戰 藍營林啟賢同框鄭朝方、邱臣遠掀波

新竹縣長選情再掀波瀾，國民黨提名立委徐欣瑩參選，面對黨內初選裂痕、竹北市長藍白合僵局，昨日民進黨縣長參選人鄭朝方與國民黨籍竹北市代會主席林啟賢同台，鄭喊話「主席你有沒有考慮那個？」林回應「全力支持朝方市長把竹北建設帶到新竹縣」，再掀藍營茶壺風暴。藍營未回應。

消防過關 桃捷綠線拚年底通車

桃園捷運綠線力拚年底北段七站通車，目前列車進行動態測試，七座車站均通過消防檢查，Ｇ13南竹中正北站更成為首座完工車站。市長張善政昨天帶民眾開箱，對全齡友善設施給予肯定，捷工局強調年底通車目標不變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。