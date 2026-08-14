竹縣選戰 藍營林啟賢同框鄭朝方、邱臣遠掀波

新竹縣長選情再掀波瀾，國民黨提名立委徐欣瑩參選，面對黨內初選裂痕、竹北市長藍白合僵局，昨日民進黨縣長參選人鄭朝方與國民黨籍竹北市代會主席林啟賢同台，鄭喊話「主席你有沒有考慮那個？」林回應「全力支持朝方市長把竹北建設帶到新竹縣」，再掀藍營茶壺風暴。藍營未回應。

現任竹北市長鄭朝方昨出席地方行程，與林啟賢同台。鄭稱林是「最了解我的人」，當場問「主席你有沒有考慮那個？」鄭朝方會後未說明「那個」為何？政壇解讀為勸進參選竹北市長。鄭強調，林啟賢在竹北深耕，他很感謝林這幾年的支持；他「全力尊重」林啟賢的人生規畫。

林啟賢曾參加國民黨竹北市長初選，以些微差距輸給國民黨議員吳旭智；面對鄭朝方喊話，林啟賢回應，當初參選藍營初選，就已知藍白合存在協商問題，目前他「無聲勝有聲」，先以黨中央藍白合大局為重，再考慮個人規畫。

林啟賢說，他感謝鄭市長的鼓勵，未來會跟著鄭朝方在市政、縣政共同努力，全力讓鄭朝方把竹北建設帶到新竹縣，希望大家支持，讓鄭朝方有機會為竹縣服務。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨拜會林啟賢，更釋出兩人合照。邱臣遠說，林是「最熟悉竹北的男人」，跨黨派對談感謝林的建議與提攜。

藍白各自推人選，後續待整合。民進黨新竹縣黨部昨開會討論，可望由陽明交通大學教師曾聖凱出線，待縣黨部公告。地方分析，鄭朝方屬意科技人林憬良接棒，但林缺乏選戰經驗，曾聖凱曾參選立委，持續深耕地方，具選戰經驗及地方基礎；綠營將借重林憬良，擔任競選團隊要職。

政壇分析，鄭朝方挾竹北光環挑戰縣長寶座，藍營初選裂痕待修復，竹北藍白僵持，加上林啟賢「竹北建設帶到竹縣」談話，讓藍營內部再掀整合危機；竹北市人口達廿二萬，占新竹縣總人口數三成七，竹北藍綠白競爭，也讓選情更加複雜。