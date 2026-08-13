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民進黨全票通過徵召曾聖凱戰竹北 曾提「城市治理」拚十年發展

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨竹北市長人選逐漸明朗，今天下午確認由陽明交通大學跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱參選竹北市長。圖／取自鄭朝方Threads
民進黨竹北市長人選逐漸明朗，今天下午確認由陽明交通大學跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱參選竹北市長。圖／取自鄭朝方Threads

民主進步黨新竹縣黨部今天召開執行委員會，會中全票通過徵召曾聖凱參選2026年竹北市長。對於此次徵召，曾聖凱表示，他長期深耕竹北，這次承擔市長選舉，是希望把多年累積的地方經驗，轉化為更完整的城市治理行動。

新竹縣黨部主委蘇仁鑑表示，執委會全票通過徵召案，代表黨內對曾聖凱的肯定，也展現地方團結迎戰、共同承擔的決心。鄭朝方市長任內為竹北市政奠定良好基礎，現階段更需要一位熟悉地方、具備專業能力與公共服務經驗的人選，承接治理責任，帶領竹北繼續向前。

曾聖凱為現任國立陽明交通大學助理教授、跨領域設計科學研究中心副主任，並擔任竹北市嘉豐國民小學學生家長會會長，長期投入教育、地方創生、都市發展及公共事務。他曾於2024年代表民主進步黨參選新竹縣第二選舉區立法委員，持續走進地方、傾聽民意，累積對竹北城市發展與家庭需求的深入理解。

新竹縣黨部指出，竹北正處於快速成長與治理轉型的關鍵階段。面對交通、教育、托育、公共建設、青年發展及生活品質等課題，下一階段的市政領導必須兼具專業能力、執行力與溝通整合能力，在現有成果上回應新的城市需求，並為竹北未來十年的發展預作準備。

對於此次徵召，曾聖凱表示，感謝新竹縣黨部執委會全體執委的信任與託付，也感謝一路以來給予支持與建議的市民朋友。他長期深耕竹北，這次承擔市長選舉，是希望把多年累積的地方經驗，轉化為更完整的城市治理行動。

曾聖凱強調，竹北是大家共同生活、共同養育下一代的城市，參選不是一個人的選擇，而是邀請所有關心竹北的人，一起決定城市的下一步。未來將接續鄭朝方市長以市民為本、專業治理的市政方向，讓重要政策與建設穩健推進，同時針對城市發展的新挑戰提出具體解方。

後續，曾聖凱將持續走訪各里，透過產業座談及公民對話，廣泛聽取市民意見，進一步提出更長遠、更細緻，也更貼近市民日常生活的治理藍圖。

新竹縣黨部強調，縣黨部將依程序儘速將徵召案提報中央黨部中常會，並在正式提名後，全力整合黨內外力量，以正面、理性、負責任的態度爭取市民認同，讓竹北的成長真正轉化為每一個家庭都能感受到的進步。

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