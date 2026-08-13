民進黨全票通過徵召曾聖凱戰竹北 曾提「城市治理」拚十年發展

民主進步黨新竹縣黨部今天召開執行委員會，會中全票通過徵召曾聖凱參選2026年竹北市長。對於此次徵召，曾聖凱表示，他長期深耕竹北，這次承擔市長選舉，是希望把多年累積的地方經驗，轉化為更完整的城市治理行動。

新竹縣黨部主委蘇仁鑑表示，執委會全票通過徵召案，代表黨內對曾聖凱的肯定，也展現地方團結迎戰、共同承擔的決心。鄭朝方市長任內為竹北市政奠定良好基礎，現階段更需要一位熟悉地方、具備專業能力與公共服務經驗的人選，承接治理責任，帶領竹北繼續向前。

曾聖凱為現任國立陽明交通大學助理教授、跨領域設計科學研究中心副主任，並擔任竹北市嘉豐國民小學學生家長會會長，長期投入教育、地方創生、都市發展及公共事務。他曾於2024年代表民主進步黨參選新竹縣第二選舉區立法委員，持續走進地方、傾聽民意，累積對竹北城市發展與家庭需求的深入理解。

新竹縣黨部指出，竹北正處於快速成長與治理轉型的關鍵階段。面對交通、教育、托育、公共建設、青年發展及生活品質等課題，下一階段的市政領導必須兼具專業能力、執行力與溝通整合能力，在現有成果上回應新的城市需求，並為竹北未來十年的發展預作準備。

對於此次徵召，曾聖凱表示，感謝新竹縣黨部執委會全體執委的信任與託付，也感謝一路以來給予支持與建議的市民朋友。他長期深耕竹北，這次承擔市長選舉，是希望把多年累積的地方經驗，轉化為更完整的城市治理行動。

曾聖凱強調，竹北是大家共同生活、共同養育下一代的城市，參選不是一個人的選擇，而是邀請所有關心竹北的人，一起決定城市的下一步。未來將接續鄭朝方市長以市民為本、專業治理的市政方向，讓重要政策與建設穩健推進，同時針對城市發展的新挑戰提出具體解方。

後續，曾聖凱將持續走訪各里，透過產業座談及公民對話，廣泛聽取市民意見，進一步提出更長遠、更細緻，也更貼近市民日常生活的治理藍圖。

新竹縣黨部強調，縣黨部將依程序儘速將徵召案提報中央黨部中常會，並在正式提名後，全力整合黨內外力量，以正面、理性、負責任的態度爭取市民認同，讓竹北的成長真正轉化為每一個家庭都能感受到的進步。