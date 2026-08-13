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城隍祭夯枷萬人盛況 高虹安現身市府平台揮手打氣

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市「新竹中元城隍祭」重頭戲「夯枷解厄」科儀於今登場，遶境隊伍行經新竹市政府古蹟大樓時，有眼尖民眾意外捕捉到新竹市長高虹安出現在市府二樓平台，向底下的隊伍熱情揮手致意，瞬間引爆現場民眾歡呼。圖／民眾提供
新竹市「新竹中元城隍祭」重頭戲「夯枷解厄」科儀於今登場，遶境隊伍行經新竹市政府古蹟大樓時，有眼尖民眾意外捕捉到新竹市長高虹安出現在市府二樓平台，向底下的隊伍熱情揮手致意，瞬間引爆現場民眾歡呼。圖／民眾提供

新竹市一年一度的無形文化資產盛事「新竹中元城隍祭」重頭戲「夯枷解厄」科儀於今登場，數千名信眾戴上木枷走上街頭，跟隨陰陽司公遶境祈福，萬人空巷、場面十分壯觀。遶境隊伍行經新竹市政府古蹟大樓時，有眼尖民眾意外捕捉到新竹市長高虹安出現在市府二樓平台，向隊伍熱情揮手致意，引爆現場民眾歡呼。

不過，有網友認為高虹安站在市府二樓平台的舉動不妥，不能站得比神明高。市府回應，當時高虹安剛好開會結束，聽到外面神明夯枷隊伍經過市府，因此看一下活動辦理情形，恰巧有民眾發現高虹安的身影，熱情揮手，高虹安才向民眾致意。

「夯枷解厄」作為新竹都城隍廟延續百餘年的傳統科儀，象徵向城隍爺祈求消災解厄、贖罪洗心。今日在防空演習解除後，「夯枷」隊伍浩浩蕩蕩行經中正路市府前，不少民眾頂著烈日跟隨隊伍前進。

就在隊伍通過市府大樓前時，二樓平台突然出現高虹安的身影。不少信眾發現後立刻拿起手機與相機朝二樓猛拍，並高喊「市長好」。高隨即以微笑回應，親切地揮手向底下遶境民眾與工作人員打氣，甚至比出愛心讚許大家的虔誠與辛勞，氣氛熱絡歡騰。

隨行民眾表示，走在隊伍裡突然看到高虹安在平台上跟大家揮手，非常驚喜，「感覺市府很重視在地傳統文化，大家走得滿頭大汗，看到這一幕心情都變好了」。

對此，新竹市政府表示，中元城隍祭是新竹在地最核心的文化信仰，市長在會議空檔前往平台向民眾致意，為所有參與這項百年科儀的市民與信眾加油打氣，同時也祈求城隍爺保佑新竹市風調雨順、市民平安健康。

新竹市「新竹中元城隍祭」重頭戲「夯枷解厄」科儀於今登場，遶境隊伍行經新竹市政府古蹟大樓時，有眼尖民眾意外捕捉到新竹市長高虹安出現在市府二樓平台，向底下的隊伍熱情揮手致意，瞬間引爆現場民眾歡呼。圖／民眾提供
新竹市「新竹中元城隍祭」重頭戲「夯枷解厄」科儀於今登場，遶境隊伍行經新竹市政府古蹟大樓時，有眼尖民眾意外捕捉到新竹市長高虹安出現在市府二樓平台，向底下的隊伍熱情揮手致意，瞬間引爆現場民眾歡呼。圖／民眾提供

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