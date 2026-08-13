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藍白合再添動作？邱臣遠拜會林啟賢 稱「最熟悉竹北的男人」盼獲支持

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天拜會林啟賢，曝光兩人握手的照片，更稱林是「最熟悉竹北的男人」圖／取自邱臣遠臉書
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天拜會林啟賢，曝光兩人握手的照片，更稱林是「最熟悉竹北的男人」圖／取自邱臣遠臉書

國民黨籍竹北市民代表會主席林啟賢今被追問是否參選竹北市長？林回應先以中央大局為重，盼藍白合作能夠成功。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今拜會林啟賢，曝光兩人握手的照片，邱臣遠稱林是「最熟悉竹北的男人」，跨黨派對談感謝林的建議與提攜。

邱臣遠在臉書貼文兩人的合影，指出今天帶著竹北市的議員候選人、竹北市民代表游雅婷，以及竹北市民代表候選人林瑞德到竹北天后宮拜訪擔任過五屆市民代表、四屆代表會主席，同時是天后宮主任委員，也被稱為最熟悉竹北的男人、竹北市民代表會主席林啟賢。

邱臣遠表示，在權責上，市公所提出政策規畫，代表會監督把關，因此他也跟主席再次完整地分享過去幾周所提出來的政見與團隊針對竹北市未來發展所擘畫的願景，聽取過去20年幫竹北市民把關預算的民意代表的回饋，希望爭取主席的支持，同時讓竹北更好。

兩人除了市政交流之外，林啟賢也分享了自己的從政歷程來勉勵邱臣遠。邱臣遠表示，這場跨黨派的對談，內容都是為了讓竹北更好，也感謝林啟賢的建議與提攜。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠在臉書貼文，稱今天帶候選人拜會國民黨籍竹北市民代表會主席林啟賢。圖／取自邱臣遠臉書
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠在臉書貼文，稱今天帶候選人拜會國民黨籍竹北市民代表會主席林啟賢。圖／取自邱臣遠臉書

藍白合 林啟賢 竹北

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