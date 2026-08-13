桃園傳統市場熱烘烘民代盼降溫 經發局：明年先改善2處公有市場

極端天氣高溫成夏季常態，桃園有16處公有傳統市場、9處公有委外市場及33處民有市場，多數沒降溫設備，買菜賣菜熱烘烘，民代盼改善；經發局表示，目前毫無降溫設備的公有市場有2處，將列入明年改善目標，民有部分則會配合中央商圈、夜市裝冷氣方案，協助爭取補助。

國民黨桃園市議員楊朝偉表示，夏季高溫從事戶外活動常讓人不適，但日常食材物資採買又無法避免，不只消費者難受，長時間擺攤賣菜的攤商更是汗流浹背，市府應設法改善環境。桃園全市目前16處公有傳統市場僅大園、興國、新明、東門及新永和市場裝設中央空調，其他多半靠水霧或排風管降溫，而大湳市場甚至連水霧、排風管都沒有。公有市場都難周全，更遑論民有市場。

楊朝偉建議桃園比照台北、台中公有市場普設空調較為，建議經發局今年完成全市公有市場降溫條件盤點，並從目前沒有降溫設備的市場中，挑選1、2處做示範點。至於民有市場部分，市府雖然無法替私人裝設空調，但應扮演輔導角色，研議設備改善補助或技術輔導方案。

經發局表示，桃園公有傳統市場有6處設置空調，8處設排風扇及水霧，另有2處尚未設置任何降溫設備。大湳市場屬開放型市場，裝設空調效益不高，初步評估透過通風設備達到降溫目的，相關改善細節納入明年硬體改善評估。

至於民有市場補助部分，經濟部預計明年推動商圈、夜市加碼裝設冷氣方案，屆時市府將配合中央政策，進一步評估相關補助及改善措施。

桃園市八德大湳公有傳統市場無任何降溫設備，民代盼市府改善。聯合報系資料照