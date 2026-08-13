勞動部桃竹苗分署為尖石鄉引進職訓 培育原鄉餐飲人才

為縮短偏鄉及原住民族地區職業訓練資源落差，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手新竹縣尖石鄉公所，將長達317小時的「創意中餐料理師實務班」搬進尖石鄉，讓居民在家鄉就能接受完整的專業餐飲訓練；本次共有23名學員參與培訓，其中22名為原住民族學員，課程除輔導取得中餐烹調（葷食）丙級技術士證照外，更結合尖石鄉餐飲及觀光產業需求，培育兼具專業技能與地方特色的餐飲人才，為原鄉產業發展注入新動能。

52歲原住民族高姓女學員因腰傷暫時離開職場，希望利用休養期間精進技能，因此報名參訓，期待考取中餐烹調（葷食）丙級技術士證照，為未來開拓更多工作機會；同樣是原住民族的26歲黃姓女學員，則因婚後照顧家庭暫離職場，希望未來能在家鄉兼顧家庭與工作，得知分署在尖石鄉開辦中餐班後立即報名，希望透過學習專業技能，重新投入餐飲職場。

本次「創意中餐料理師實務班」以輔導取得中餐烹調（葷食）丙級技術士證照為目標，課程涵蓋中餐烹調技術、食品衛生安全、料理實作及餐飲經營等內容，並結合尖石鄉在地食材及原住民族飲食文化，引導學員將地方特色融入料理創作，培育兼具專業技能與地方特色的餐飲人才。

尖石鄉公所表示，尖石鄉幅員遼闊，居民過去若要參加職業訓練，往往需長途往返市區，不僅耗費時間，也增加學習成本。此次桃竹苗分署將職業訓練資源直接帶進原鄉，讓鄉親能在家鄉接受完整且專業的餐飲技能培訓，不僅降低參訓門檻，也更符合地方實際需求。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「人才不應因地理位置而失去學習與就業的機會。」桃竹苗分署肩負桃園、新竹及苗栗地區職業訓練與就業服務推動工作，持續扮演區域人才培育平台角色，依據地方產業特色及人力需求規劃多元職業訓練，將學習資源送到民眾身邊。

分署多年推動移地訓練，每年約辦理22班、培育385名學員，將職訓資源延伸至偏鄉及原住民族地區，讓民眾在家鄉就能學習技能、接軌在地就業需求。賴家仁表示，感謝尖石鄉公所協助人才需求盤點、課程宣傳及資源串聯，未來將持續與地方及產業合作，依在地特色規畫職訓課程，讓人才扎根、就業留鄉。

桃竹苗分署長賴家仁（左5）與尖石鄉長曾國大（Masaw Moto）（右5）一同前往尖石關心參訓學員情況並合影。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供