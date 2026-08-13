苗29線限速40公里「罰單滿天飛」 17日起調整「白天50、夜間40」

苗栗是一級保育類石虎重要棲地，縣府為防止路殺，將苗29線後龍段速限定為40公里，但卻引民怨「超速罰單滿天飛」，上月縣府提交道安會報討論合理速限，最終拍板調整為日間速限50公里、夜間維持40公里，並於8月17日實施。

苗29線後龍段（0K至3K+586）南側鄰近淺山、北臨後龍溪，是石虎等野生動物棲地。因石虎等野生動物會穿越車道，前往後龍溪畔取水、覓食，過去「路殺」事件頻傳，縣府因此增設圍籬、地下箱涵，引導野生動物通行，並將速限設為40公里，以降低路殺風險。

不過，議員鄭秋風日前於議會總質詢時指出，該路段為路寬20公尺的雙向4車道道路，速限40公里並不合理，不少駕駛人稍不注意即超速受罰，有些甚至遭扣牌、吊照，引發民怨，要求縣府檢討並建議「白天提速、晚間降速」。縣長鍾東錦也責成縣府交通工務處、農業處、警察局等單位研議，尋求雙贏之道。

經相關單位現勘討論，並提報7月份道安會報審查後，同意該路段採分時段速限管理措施，白天（上午7時至晚間7時）速限50公里、夜間（晚間7時至翌日上午7時）維持40公里。縣府交通工務處表示，分時段速限措施將於8月17日實施，相關速限標誌也將一併更新。