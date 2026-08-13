人工海岸會繁衍？桃園蘇俊賓籲中央建立海洋長期監控調查機制

行政院會今討論「海洋科技與產業發展方案—臺灣藍色經濟的現況與未來」報告，盼藉由海域科技安全化、海洋產業智慧化及海洋文化生活化，打造安全永續的科技化海洋治理體系。桃園副市長蘇俊賓表示，台灣生態、海洋水文調查普遍是因為個案有開發需求才進行，缺乏長期且具延續性的監控與調查機制，應調整做法及改善。

蘇俊賓指出，海洋資訊範圍廣泛，需要長時間收集資訊調研，僅憑個別開發行為進行的評估調查，恐缺乏全面且長週期資料，評估調查分析也欠缺公信力。

蘇俊賓以中油三接工程開發為例，指中油提出自己委託的生態調查報告，但許多地方與環保團體也有資料質疑其數據與實際情形存在落差，他建議立即啟動海洋資訊長期且連續性的調查計畫，完備基本資料。

蘇俊賓也說，台灣本島的自然海岸比例這幾年持續減少，目前只剩43%，而且多數在東部，西部地區許多縣市甚至不到10%，這個與西岸近年來大量的能源與港口和轉接站等等國家重大計畫有關。人工海岸比例的增加對海岸生態有重大影響，重大工程亟需完整的監測數據與後續的監控，監控的範疇也不應該只是工程本體附近，過往經驗顯示，重大工程開發後，海岸線隨時空也有不同地形與地貌改變，因而造成人工海岸線再次增加，例如在台灣西部進行港口等大型結構物可能改變海流及漂沙，造成北岸淤積、南岸淘空，為穩固海岸，政府又須增設護岸或消波塊，形成「一項開發帶動更多人工海岸」連鎖效應。

蘇俊賓建議，重大建設海岸工程應納入更完整的海洋基礎調查與多生態補償與環境友善的機制。海洋委員會近年已經開始定期公布人工海岸的比例，未來除了「自然」與「人工」兩種檢視標準，應該考慮增加「生態與環境友善」項目與標準，即便必須進行相關工程，也應該積極規畫以具有與自然環境相容的設施工程優先，透過完整的海洋生態調查與友善工法兼顧防護、生態及建設需求。

蘇俊賓強調，掌握長期資料能讓政府看清開發影響，生態友善工法則能讓必要工程與環境相容，唯有兩者同步補強，才能兼顧海洋產業發展與海岸永續。

行政院長卓榮泰回應，無論是科技或者是產業發展，均應多著重海洋資源的保護，透過持續累積的科技進步來保護海洋的資源。蘇俊賓所提建議請相關部會研議，未來請環境部也加強海洋保護的措施，與產業發展取得平衡。