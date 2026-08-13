快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園食魚教育15日永安漁港登場　推廣在地漁產

中央社／ 桃園13日電

桃園市政府「2026海客漁鄉鱻有魚－食魚成藝．魚我同行」食魚教育活動15、16日上午10時到下午5時於永安漁港觀光漁市生鮮區登場，讓民眾從產地、生態到餐桌，認識在地漁產。

桃園市政府農業局今天表示，活動由桃市府輔導中壢區漁會舉辦，首次結合海洋藝術策展，邀藝術家蔡爾平以「彩鑲瓷」創作技法，將海洋生物融入多媒材藝術，希望透過食魚教育與海洋環境教育，讓民眾從認識魚類、品嚐在地漁產，到了解海洋生態及永續漁業。

中壢區漁會說，今年食魚教育活動除海洋藝術展覽，還規劃食魚教育解說、海洋知識闖關、港區探索導覽及DIY體驗，率民眾認識魚類生態、漁業文化及永續漁業觀念；完成指定闖關任務，可換紀念品並參加摸彩。

此外，農業局表示，由於颱風延期的「熱血原力逐浪夜」演唱會15日晚間登場，活動下午6時30分限量發100張摸彩券，開演前由DJ LØBO暖場，另有金曲獎台語歌后曾心梅等演出。

桃園 教育 中壢

延伸閱讀

自建海調船下水 學者：台灣有能力建置完整海域資料

100噸級、300噸級海調船下水 學者分析台灣海洋科研量能

雙溪綠寶南瓜日8/23登場 邀您漫遊山城體驗綠色文旅

「夢中竹」從斗六糖廠一路玩到草嶺石壁 竹博覽會雲林展區開幕

相關新聞

桃捷綠線北段七站消防全過關 張善政開箱G13站拚年底通車

桃園捷運綠線力拚年底北段七站通車，目前列車已在動態測試，7座車站也通過消防檢查，G13南竹中正北站更成為首座完工車站；市長張善政今帶民眾前往G13站開箱，眾人對友善的全齡化設施表達高度肯定，捷工局也強調通車目標不變，持續努力推動。

勞動部桃竹苗分署為尖石鄉引進職訓 培育原鄉餐飲人才

為縮短偏鄉及原住民族地區職業訓練資源落差，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手新竹縣尖石鄉公所，將長達317小時的「創意中餐料理師實務班」搬進尖石鄉，讓居民在家鄉就能接受完整的專業餐飲訓練；本次共有23名學員參與培訓，其中22名為原住民族學員，課程除輔導取得中餐烹調（葷食）丙級技術士證照外，更結合尖石鄉餐飲及觀光產業需求，培育兼具專業技能與地方特色的餐飲人才，為原鄉產業發展注入新動能。

苗29線限速40公里「罰單滿天飛」 17日起調整「白天50、夜間40」

苗栗是一級保育類石虎重要棲地，縣府為防止路殺，將苗29線後龍段速限定為40公里，但卻引民怨「超速罰單滿天飛」，上月縣府提交道安會報討論合理速限，最終拍板調整為日間速限50公里、夜間維持40公里，並於8月17日實施。

雪霸觀霧遊憩區聯外道122線38.3公里17日起施工交管 逢整點放行10分鐘

雪霸國家公園觀霧遊憩區聯外道路122縣道38.3公里處8月17日（周一）至8月28日（周五）將施工，每天上午9點10分起至下午3點50分實施交通管制，雪管處提醒遊客注意。

人工海岸會繁衍？桃園蘇俊賓籲中央建立海洋長期監控調查機制

行政院會今討論「海洋科技與產業發展方案—臺灣藍色經濟的現況與未來」報告，盼藉由海域科技安全化、海洋產業智慧化及海洋文化生活化，打造安全永續的科技化海洋治理體系。桃園副市長蘇俊賓表示，台灣生態、海洋水文調查普遍是因為個案有開發需求才進行，缺乏長期且具延續性的監控與調查機制...

桃園食魚教育15日永安漁港登場　推廣在地漁產

桃園市政府「2026海客漁鄉鱻有魚－食魚成藝．魚我同行」食魚教育活動15、16日上午10時到下午5時於永安漁港觀光漁市生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。