桃園食魚教育15日永安漁港登場　推廣在地漁產

桃園市政府「2026海客漁鄉鱻有魚－食魚成藝．魚我同行」食魚教育活動15、16日上午10時到下午5時於永安漁港觀光漁市生鮮區登場，讓民眾從產地、生態到餐桌，認識在地漁產。

桃園市政府農業局今天表示，活動由桃市府輔導中壢區漁會舉辦，首次結合海洋藝術策展，邀藝術家蔡爾平以「彩鑲瓷」創作技法，將海洋生物融入多媒材藝術，希望透過食魚教育與海洋環境教育，讓民眾從認識魚類、品嚐在地漁產，到了解海洋生態及永續漁業。

中壢區漁會說，今年食魚教育活動除海洋藝術展覽，還規劃食魚教育解說、海洋知識闖關、港區探索導覽及DIY體驗，率民眾認識魚類生態、漁業文化及永續漁業觀念；完成指定闖關任務，可換紀念品並參加摸彩。

此外，農業局表示，由於颱風延期的「熱血原力逐浪夜」演唱會15日晚間登場，活動下午6時30分限量發100張摸彩券，開演前由DJ LØBO暖場，另有金曲獎台語歌后曾心梅等演出。