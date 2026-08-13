苗栗自治條例桌遊店、網咖店連同八大行業納管 鍾東錦喊話業者雙贏

苗栗縣議會今天審查通過自治條例草案，桌遊店、網咖店連同八大行業納管，包括視聽歌唱業等距離住宅區50公尺以上，議員禹耀東認為高樓深夜音樂聲惱人，建議高度也要規範，縣長鍾東錦認為法條只能盡量完整，喊話業者自律，改善設備敦親睦鄰，生意才會興隆。

苗栗縣管理視聽歌唱、理髮、三溫暖、舞廳、舞場、酒家、酒吧及特種咖啡茶室業（俗稱八大行業），訂定自治條例，擬納入資訊休閒業（網咖），及休閒活動場館業（桌遊）， 另立自治條條例，草案今天經議會審查通過，設有日出條款，未依中央主管機關營業項目登記休閒活動場館業者，自治條例施行日起內辦理登記，並申請許可營業。

草案規定營業場所地境界線直線距離住宅區50公尺以上，距離高中職以下學校及醫院200公尺以上，不過，禹耀東認為距離的計算值得商榷，他說，有些營業場所在高樓，深夜音樂聲音傳播特別遠且明顯，吵得鄰居不能睡覺，除了兩點間距離，高度也應該列入審查條件。

鍾東錦回應表示，法條只能盡量完整，也要去遵行規矩，高樓深夜噪音，可以透過環保稽查等手段遏止，不過，他還是呼籲業者要自律，例如加強隔音設備，以現在的科技，可以大幅減少噪音，做好敦親睦鄰，設施設備及服務品質，自然能吸引顧客，生意興隆、財源廣進。

桌遊店及網咖店連同八大行業納管，鍾東錦強調「這是對的」，但他觀察到部分麻將館的看板過於醒目，斗大「紅中」、「發財」、「白板」，看起來很可怕，他認為應該保持低調，不宜過於明目張膽，以免引起不必要的負面關注。

縣府工商發展處指出，自治條例舊法以負責人為處罰對象，過去經驗常有人頭頂冒的狀況，新法草案明定3年內同一場所受勒令歇業的處分，或勒令停止使用、停止營業尚未屆滿，不得申請營業場所。