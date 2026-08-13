影／今年持續普發閱讀禮袋 苗栗縣閱讀重頭戲「愛閱逗陣行」今天起跑

2026年苗栗愛閱逗陣行今天起跑，縣府上午舉辦啟動記者會，持續推動去年首創的新生兒閱讀禮袋全面普發政策，凡是2025年出生並設籍苗栗縣的2332名新生兒，都可免費獲贈縣府準備的專屬閱讀禮袋，讓閱讀從零歲開始、從家庭扎根，落實閱讀平權。 縣府強調，苗栗縣推動新生兒閱讀禮袋全面普發的創新作法，也獲教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫審查委員肯定，認為有助於落實閱讀從零歲開始及閱讀平權理念，展現苗栗深耕閱讀教育的成果。

啟動儀式在象鼻國小學生及逸蘭軒掌中劇團帶來精彩演出揭開序幕，副縣長賴香伶主持啟動儀式，邀18鄉鎮市首長及新生兒家庭代表共同參與，現場並象徵性頒發第一張借書證及閱讀禮袋，代表孩子人生第一份閱讀禮物正式啟程，盼展現縣府重視閱讀教育、投資下一代的決心。

賴香伶表示，普及教育福利、落實閱讀平權是縣府團隊持續努力的重要施政方向，閱讀更是孩子認識世界的起點，是培養思考能力與終身學習的重要基礎，因此縣府去年率全國之先推動新生兒閱讀禮袋全面「普發」，今年持續辦理，希望讓每位孩子從出生開始就能接觸閱讀，也鼓勵家長透過親子共讀，陪伴孩子健康成長。縣府未來將持續透過「愛閱逗陣行」系列活動，深化閱讀教育，培養孩子閱讀力、文化力與競爭力，打造書香苗栗。

教育處副處長彭德俊指出，今年閱讀禮袋內容更豐富，除收錄教育部提供的精選繪本及縣府採購的優良圖書外，還特別納入2025年苗栗縣文學集兒童文學創作「好餓好餓的穿山甲」。作品以穿山甲夜間生態為題材，兼具文學、美感與生態教育意涵，希望讓孩子在閱讀故事的同時，也能認識家鄉、關懷自然。

除普發新生兒閱讀禮袋，今年也結合全縣18鄉鎮市公共圖書館辦理系列閱讀推廣活動，規畫書展等多元閱讀活動共466場次，針對學齡前幼兒及新手爸媽推出嬰幼兒專屬活動55場次，涵蓋嬰幼兒、兒童、青少年、樂齡族、新住民及本土語言等多元主題，歡迎鄉親踴躍參與，一同享受閱讀的樂趣。活動可至苗栗縣立圖書館官網「最新活動」網址https://lib.miaoli.gov.tw項下查詢18鄉鎮市的最新活動通知。

2026年「苗栗愛閱逗陣行」系列活動今天起跑，縣府持續推動去年首創的新生兒閱讀禮袋「全面普發」政策。記者胡蓬生／攝影

2026「苗栗愛閱逗陣行」系列活動今天起跑，苗栗副縣長賴香伶（中）主持啟動儀式。記者胡蓬生／攝影

2026年苗栗愛閱逗陣行今天起跑，縣府上午舉辦啟動記者會，持續推動去年首創的新生兒閱讀禮袋「全面普發」政策。記者胡蓬生／攝影

2026年「苗栗愛閱逗陣行」系列活動今天起跑，縣府持續推動去年首創的新生兒閱讀禮袋「全面普發」政策。記者胡蓬生／攝影