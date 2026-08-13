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桃捷綠線北段七站消防全過關 張善政開箱G13站拚年底通車

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運綠線拚年底北段七站通車，市長張善政今率團開箱已完工的G13南竹中正北站。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線拚年底北段七站通車，市長張善政今率團開箱已完工的G13南竹中正北站。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園捷運綠線力拚年底北段七站通車，目前列車已在動態測試，7座車站也通過消防檢查，G13南竹中正北站更成為首座完工車站；市長張善政今帶民眾前往G13站開箱，眾人對友善的全齡化設施表達高度肯定，捷工局也強調通車目標不變，持續努力推動。

張善政表示，G13站位於蘆竹區與桃園區交界，是捷運綠線由桃園市區進入蘆竹的重要門戶。車站設計融合南崁溪河畔景觀與在地農田、埤塘意象，並透過自然通風、玻璃牆採光及透水性鋪面等設計，讓自然光線與空氣進入站體，雨水也能自然滲入地下，有效減少路面積水與城市熱島效應，兼顧節能、排水與都市環境調適，打造兼具機能與環境友善的現代化綠建築。

捷工局指出，G13「南竹中正北站」招牌特別邀請在地書法家陳家璋題字，透過書法藝術為現代化捷運車站注入人文氣息，讓車站成為展現在地文化特色的城市空間。

硬體設施方面，G13站一樓出入口也整合公車停靠站、機車停車格、YouBike及高低自行車架，滿足民眾轉乘需求。值得一提的是，綠線除了男女廁所皆設尿布台，未來每站都有2間哺集乳室減少排隊等待時間，還有脊髓損傷照護床的親子廁所，全面照顧不同族群。

另外，為因應大型活動或體育賽事帶來的龐大人潮，自動收費系統（AFC）也可迅速切換「大型活動／免檢票模式」，提升輸運服務效率。

捷工局長劉慶豐說，捷運綠線第一階段通車是G11藝文特區站至G15b坑口站，目前7座車站均通過消防檢查，G13、G14及G15站室內無障礙勘檢也完成缺失改善並獲委員同意。列車已進入無人駕駛測試階段，號誌系統也通過階段性檢驗，建物管理系統（BMS）整合、試運轉及營運人員教育訓練等工作也密集推進中。

議員錢龍表示，綠線是無人駕駛，因此今天除了關注車站硬體設施，也深入了解車站營運控制中樞系統。目前看來，系統可提供即時資訊並提供明確調度指引，而車站設哺乳室、男女廁皆配置尿布台，引導標示也很清楚，可見市府從營運安全到全齡友善各個層面的用心，期待早日通車。

桃園捷運綠線拚年底北段七站通車，市長張善政（中）今率團開箱已完工的G13南竹中正北站。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線拚年底北段七站通車，市長張善政（中）今率團開箱已完工的G13南竹中正北站。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園捷運綠線拚年底北段七站通車，市長張善政今率團開箱已完工的G13南竹中正北站。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線拚年底北段七站通車，市長張善政今率團開箱已完工的G13南竹中正北站。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園捷運綠線拚年底北段七站通車，市長張善政今率團開箱已完工的G13南竹中正北站。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線拚年底北段七站通車，市長張善政今率團開箱已完工的G13南竹中正北站。圖／桃園市捷運工程局提供

張善政 桃捷 開箱

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