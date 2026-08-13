2027台灣燈會在苗栗先暖身 苑裡鎮農會辦彩繪田插秧體驗看見農村

2027台灣燈會在苗栗，縣府規畫農村再生相關燈區，苑裡鎮農會今天在藺草文化館前田區舉辦「食農教育學堂－插秧體驗趣」認識農村，50名國小、國中學生冒著大太陽在彩繪田插秧直呼好熱，了解盤中飧粒粒皆辛苦的一面，也期待今年9月彩繪稻田成熟的景觀。

這場插秧體驗活動，50個名額報名秒殺額滿，他們今天一早捲起褲管、踩進泥田，跟著青農下田學插秧，也為明年台灣燈會在苗栗暖身，藺草文化館前彩繪稻田預計9月中下旬開放觀賞，今天參與插秧的大小朋友再次回到苑裡，看看自己種下的秧苗如何成為彩繪稻田的一部分。

第一次下田的國小6年級葉同學原本不太願意參加，實際踩進泥田後卻有了不同感受，他說，自己以前從來沒有體驗過插秧，今天看到爸爸一起下田，才感受到農事工作的辛苦，第一次在田裡拔草、插秧也讓他覺得很新鮮，希望以後還有機會再參加。

國中3年級鍾同學也是第一次參加插秧體驗，他說，以前看到的都是彩繪稻田完成後的樣子，這次能從一開始就實際下田、參與其中，感覺很新奇也很特別，就是天氣好熱！農夫真辛苦。

縣府農業處長陳樹義表示，孩子每天吃米飯，但真正踩進田裡、摸過秧苗，了解一碗飯怎麼來的機會並不多，苑裡是苗栗重要的稻作地區，青農帶著孩子實際下田，讓食農教育不只停留在教室，也讓更多人從體驗開始認識農業、親近農村。

陳樹義指出，明年台灣燈會是讓更多人認識苗栗的重要機會，目前也規劃農村再生相關燈區，燈會可以讓大家先看見苗栗農村，更希望大家真的走進農村，未來也希望從燈會場域延伸到苑裡等海線農村，讓更多人看見苗栗不同地方的農業與農村特色。

苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞表示，過去農村常是一家人一起下田，如今由新一代青農帶著孩子認識秧苗、學習插秧，不只是農業經驗的傳承，也讓青農從生產者進一步成為食農教育與農村體驗的帶領者，孩子從親手插下一株秧苗開始，也能慢慢了解每天吃的米飯，是從育苗、插秧、照料到收成一步一步累積而來。