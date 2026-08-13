快訊

西南風+午後對流發展旺 從北到南11縣市大雨特報

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

聽新聞
0:00 / 0:00

2027台灣燈會在苗栗先暖身 苑裡鎮農會辦彩繪田插秧體驗看見農村

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮農會今天在藺草文化館前田區舉辦「食農教育學堂－插秧體驗趣」認識農村，50名國小、國中學生冒著大太陽在彩繪田插秧，了解盤中飧粒粒皆辛苦的一面。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣苑裡鎮農會今天在藺草文化館前田區舉辦「食農教育學堂－插秧體驗趣」認識農村，50名國小、國中學生冒著大太陽在彩繪田插秧，了解盤中飧粒粒皆辛苦的一面。圖／苗栗縣政府提供

2027台灣燈會苗栗，縣府規畫農村再生相關燈區，苑裡鎮農會今天在藺草文化館前田區舉辦「食農教育學堂－插秧體驗趣」認識農村，50名國小、國中學生冒著大太陽在彩繪田插秧直呼好熱，了解盤中飧粒粒皆辛苦的一面，也期待今年9月彩繪稻田成熟的景觀。

這場插秧體驗活動，50個名額報名秒殺額滿，他們今天一早捲起褲管、踩進泥田，跟著青農下田學插秧，也為明年台灣燈會在苗栗暖身，藺草文化館前彩繪稻田預計9月中下旬開放觀賞，今天參與插秧的大小朋友再次回到苑裡，看看自己種下的秧苗如何成為彩繪稻田的一部分。

第一次下田的國小6年級葉同學原本不太願意參加，實際踩進泥田後卻有了不同感受，他說，自己以前從來沒有體驗過插秧，今天看到爸爸一起下田，才感受到農事工作的辛苦，第一次在田裡拔草、插秧也讓他覺得很新鮮，希望以後還有機會再參加。

國中3年級鍾同學也是第一次參加插秧體驗，他說，以前看到的都是彩繪稻田完成後的樣子，這次能從一開始就實際下田、參與其中，感覺很新奇也很特別，就是天氣好熱！農夫真辛苦。

縣府農業處長陳樹義表示，孩子每天吃米飯，但真正踩進田裡、摸過秧苗，了解一碗飯怎麼來的機會並不多，苑裡是苗栗重要的稻作地區，青農帶著孩子實際下田，讓食農教育不只停留在教室，也讓更多人從體驗開始認識農業、親近農村。

陳樹義指出，明年台灣燈會是讓更多人認識苗栗的重要機會，目前也規劃農村再生相關燈區，燈會可以讓大家先看見苗栗農村，更希望大家真的走進農村，未來也希望從燈會場域延伸到苑裡等海線農村，讓更多人看見苗栗不同地方的農業與農村特色。

苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞表示，過去農村常是一家人一起下田，如今由新一代青農帶著孩子認識秧苗、學習插秧，不只是農業經驗的傳承，也讓青農從生產者進一步成為食農教育與農村體驗的帶領者，孩子從親手插下一株秧苗開始，也能慢慢了解每天吃的米飯，是從育苗、插秧、照料到收成一步一步累積而來。

苗栗縣苑裡鎮農會今天在藺草文化館前田區舉辦「食農教育學堂－插秧體驗趣」認識農村，50名國小、國中學生冒著大太陽在彩繪田插秧，了解盤中飧粒粒皆辛苦的一面。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣苑裡鎮農會今天在藺草文化館前田區舉辦「食農教育學堂－插秧體驗趣」認識農村，50名國小、國中學生冒著大太陽在彩繪田插秧，了解盤中飧粒粒皆辛苦的一面。圖／苗栗縣政府提供

苗栗 彩繪 農村 台灣燈會

延伸閱讀

一球冰淇淋吃遍嘉義 青創團隊串聯18鄉鎮農產進軍太保

「夢中竹」從斗六糖廠一路玩到草嶺石壁 竹博覽會雲林展區開幕

讓機會跨越城鄉！永齡希望小學機器人大賽千名學童熱血登場

「夢幻之蝶」大解密！雪管處9月5日安排專家講座 明午開放線上報名

相關新聞

桃捷綠線北段七站消防全過關 張善政開箱G13站拚年底通車

桃園捷運綠線力拚年底北段七站通車，目前列車已在動態測試，7座車站也通過消防檢查，G13南竹中正北站更成為首座完工車站；市長張善政今帶民眾前往G13站開箱，眾人對友善的全齡化設施表達高度肯定，捷工局也強調通車目標不變，持續努力推動。

被鄭朝方勸進竹北市長？藍營林啟賢首曝藍白合內幕

新竹縣竹北市長選戰藍白整合未定，國民黨竹北市民代表會主席林啟賢今天被民進黨新竹縣長參選人鄭朝方公開詢問「主席你有沒有考慮那個？」引發外界聯想是否有意勸進林啟賢參選竹北市長。對此，林啟賢回應，會先以黨中央的大局為重；不過，他也首度透露，早在兩個月前參加國民黨竹北市長初選時，就已知道藍白合存在協商問題，目前他只能「無聲勝有聲」，先以藍白合大局為重，再來考慮個人的規畫。

想發財看過來！新竹市監理站標車牌5588、1188搶手競標

新竹市監理站將辦理多款車輛號牌網路競標，包括營業大貨車、550CC以下大型重機及流標機車、電動自小客車號牌，其中「5555」象徵五福臨門、五路進財，「5588」、「1188」諧音我我發發、一路發發，另有象徵雙雙久久的「3399」等吉祥號碼，最低2000元起標。

影／今年持續普發閱讀禮袋 苗栗縣閱讀重頭戲「愛閱逗陣行」今天起跑

2026年苗栗愛閱逗陣行今天起跑，縣府上午舉辦啟動記者會，持續推動去年首創的新生兒閱讀禮袋全面普發政策，凡是2025年出生並設籍苗栗縣的2332名新生兒，都可免費獲贈縣府準備的專屬閱讀禮袋，讓閱讀從零歲開始、從家庭扎根，落實閱讀平權。 縣府強調，苗栗縣推動新生兒閱讀禮袋全面普發的創新作法，也獲教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫審查委員肯定，認為有助於落實閱讀從零歲開始及閱讀平權理念，展現苗栗深耕閱讀教育的成果。

2027台灣燈會在苗栗先暖身 苑裡鎮農會辦彩繪田插秧體驗看見農村

2027台灣燈會在苗栗，縣府規畫農村再生相關燈區，苑裡鎮農會今天在藺草文化館前田區舉辦「食農教育學堂－插秧體驗趣」認識農村，50名國小、國中學生冒著大太陽在彩繪田插秧直呼好熱，了解盤中飧粒粒皆辛苦的一面，也期待今年9月彩繪稻田成熟的景觀。

桃園可負擔住宅網路調查｜不能出租、不能自由轉售 4項限制接受度逾88%

桃園市推動可負擔住宅，除了希望降低符合條件家庭的購屋門檻，與一般商品住宅最大的不同之一，就是未來在自住、出租、轉售對象及轉售價格等方面，都將受到一定限制。《桃園電子報》網路調查顯示，即使加入「不得出租」、「不得自由轉售」及「售價受到限制」等條件，受訪者對4項制度限制的接受度仍全部超過88%，其中「只能自住、不得出租」接受度更達95.0%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。