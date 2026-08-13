想發財看過來！新竹市監理站標車牌5588、1188搶手競標

新竹市監理站將辦理多款車輛號牌網路競標，包括營業大貨車、550CC以下大型重機及流標機車、電動自小客車號牌，其中「5555」象徵五福臨門、五路進財，「5588」、「1188」諧音我我發發、一路發發，另有象徵雙雙久久的「3399」等吉祥號碼，最低2000元起標。

新竹市監理站表示，本次競標自8月24日下午2時起至8月26日下午2時止，標售號牌包括營業大貨車KLS-0801至KLS-1000，共162副；550CC以下大型重型機車LBK-3335至LBK-5555，共820面；另有普通重型機車流標號牌PKJ-1188、5588等24面，以及電動自小客車流標號牌EBL-3377共1副，進行第2次標售。

監理站說明，營業大貨車及550CC以下大型重型機車號牌招標統一分為三級，第一級為4個號碼重複的「鐵支牌」，6000元起標；第二級為「雙雙對對」或順碼號碼，3000元起標；第三級同樣3000元起標，牌照號碼為第一、二級招標號碼以外的號碼，由車主自由在標售號牌區間選擇並參與競標。

此外，普通重型機車（51CC至250CC）號牌招標也分為三級，第一級3000元起標，第二級及第三級均為2000元起標。

新竹市監理站站長黃友川表示，本次釋出的特定車號蘊含傳統吉祥寓意，其中「5555」象徵五福臨門、五路進財，四連號氣勢十足，為藏家與企業主熱門首選；「5588」與「1188」諧音我我發發與一路發發，帶有財源廣進、事業順遂的祝禱；「3399」則取雙雙久久之意，代表長長久久、行車平安，深受家庭與長期用車族群喜愛。

新竹市監理站提醒，參與競標須先註冊為監理服務網會員，並備有可於監理服務網站完成網路轉帳的金融機構帳戶。得標者須於決標後24小時內完成轉帳繳費，並於指定期限內至監理站完成領牌手續。

若逾期未繳費，除取消得標資格外，該號碼將另行公告標售，系統也將禁止該競標者參與公路監理機關號牌競標及選號資格一年。詳細規定與完整號牌清單可至「監理服務網」查詢。