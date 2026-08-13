審計處114年度桃園市總決算審核報告揭露，捷工局規劃共用機廠倉儲空間時，未將棕線需求納入考量。示意圖：資料照

桃園捷運棕線規劃與綠線及其延伸線共用機廠資源，希望提升設備效益、整合維修資源，不過審計處114年度桃園市總決算審核報告揭露，捷工局規劃共用機廠倉儲空間時，未將棕線需求納入考量，加上棕線機電系統工程招標文件要求廠商提供5年所需備品庫存，審計處示警恐造成機廠倉儲負擔，要求捷工局研謀因應。

棕線採中運量系統後，捷工局規劃與綠線及其延伸線共用機廠，希望讓既有機廠系統設備發揮最大效益。市府早在111年市政會議即提出，棕線改採中運量可達到系統規模化、共用機廠及整合維修資源等效益。不過審計處查核發現，共用機廠的倉儲空間規劃並未納入棕線需求，而棕線機電系統工程公開招標文件又規定須提供5年所需備品庫存，因此認為可能增加機廠倉儲負擔。

審計處此次同時檢視桃園捷運環狀路網、共用機廠、綠線北段7站優先通車等多項規劃，認為部分方案仍存在系統整合及設施配置問題，其中棕線共用機廠部分的問題，正是捷工局在規劃倉儲空間時沒有同步納入不同路線備品需求。審計處認為相關問題仍待研謀因應，以確保捷運路網後續營運及維修需求。

針對審計意見，捷工局回應，如果日後棕線、綠延中壢線與綠線使用的備品零件不同，將依實際需求分別規劃儲存空間及管理方式，並在後續棕線及綠延中壢線設計階段，一併檢討倉儲空間配置與整體管理機制，以確保營運及維修需求無虞。換言之，捷工局已提出後續改善方向，但相關倉儲配置仍須待設計階段進一步檢討。

棕線機電系統統包工程目前已完成決標，市府也持續推動棕線工程建設；然而，共用機廠原本就是捷工局希望藉以降低重複建置、提升維修資源效益的重要規劃。審計處如今點出倉儲空間未事先納入棕線需求，在各路線陸續進入設計及施工階段後，捷工局能否在不增加不必要建置成本的前提下完成機廠空間整合，仍是後續值得檢視的工程管理問題。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園捷運棕線喊共用機廠 審計處揭捷工局漏列倉儲需求