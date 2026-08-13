桃園市推動可負擔住宅，希望降低符合條件家庭的購屋門檻。圖：資料照

桃園市推動可負擔住宅，除了希望降低符合條件家庭的購屋門檻，與一般商品住宅最大的不同之一，就是未來在自住、出租、轉售對象及轉售價格等方面，都將受到一定限制。《桃園電子報》網路調查顯示，即使加入「不得出租」、「不得自由轉售」及「售價受到限制」等條件，受訪者對4項制度限制的接受度仍全部超過88%，其中「只能自住、不得出租」接受度更達95.0%。

只能自住不得出租 95%受訪者可以接受

本次調查進一步詢問1077份有效樣本，如果購買可負擔住宅後「只能自己居住、不能出租給其他人」，有81.6%表示「完全可以接受」、13.4%表示「勉強可以接受」，兩者合計達95.0%，是4項限制中接受度最高的一項。

換句話說，每20名參與調查者中，約有19人可以接受可負擔住宅必須維持自住用途。結果顯示，多數受訪者並不排斥政策性住宅與一般可自由出租、投資的商品住宅有所區隔。

不得自由轉售 逾9成仍能接受

另一項重要制度限制，是購屋後不能像一般住宅一樣直接在自由市場出售。調查顯示，針對「不得在一般房屋市場自由轉售」，72.9%受訪者表示完全可以接受、18.4%勉強可以接受，合計為91.3%。

至於「出售時只能賣給符合資格者，或由指定機構買回」，69.0%完全可以接受、21.6%勉強可以接受，合計也達90.6%。也就是說，即使未來出售對象受到限制，仍有超過9成受訪者表示可以接受。至於實際轉售資格、價格計算方式及交易機制，仍應以政府最終公告制度為準。

售價不能完全跟漲 88%接受但相對保留

4項限制中，接受度相對最低的是「未來出售價格受到限制，不能完全隨市場房價上漲」。結果顯示，65.7%受訪者表示完全可以接受、22.3%勉強可以接受，合計仍達88.0%。

雖然整體接受度依然接近9成，但和「只能自住、不得出租」的95.0%相比低了7個百分點；若只看「完全可以接受」的比例，也由自住限制的81.6%，降至價格限制的65.7%。

這項差異顯示，相較於不能出租或限制轉售對象，未來出售時能否享有房價增值，是4項制度條件中受訪者態度相對較保留的一環。因此，未來若正式推動，可負擔住宅的轉售價格如何計算、持有期間及交易程序如何設計，都可能成為民眾關注焦點。

制度說清楚後支持仍近9成 無意見下降、反對略增

值得注意的是，本次問卷並非只詢問抽象的政策支持度，而是在受訪者閱讀可負擔住宅的主要制度說明前後，各詢問一次支持態度。在閱讀詳細說明前，58.1%表示「非常支持」、30.6%表示「支持」，合計支持度為88.8%。閱讀「長期自住、不得出租、不得自由轉售、售價受限」等制度內容後，58.2%表示非常支持、31.7%支持，合計仍達89.9%。

不過，這組數字不宜簡單解讀成「了解政策後支持度提高」。進一步觀察可以發現，無意見比例由5.9%下降至3.6%，反對及完全反對合計則由5.3%增加至6.5%。較合理的解讀是，當制度條件變得更具體後，受訪者的態度也更為明確，而整體支持度仍穩定維持在近9成。

知道有限制仍想申請 72.7%稱符合條件會考慮

制度限制是否會降低民眾實際申請意願，也是政策推動的重要觀察指標。當問卷設定「本人或家人符合資格，且地點、住宅總價、自備款及每月貸款都在可負擔範圍」的前提下，54.4%表示「一定會申請」、18.3%表示「可能會申請」，兩者合計達72.7%。另有20.3%表示「需要進一步了解再決定」，2.4%目前沒有購屋需求，2.3%一定不會申請、1.5%可能不會申請，0.7%無意見。

這項結果顯示，在本次參與網路調查者中，即使可負擔住宅附帶自住、轉售及價格等限制，仍有超過7成受訪者表示，在符合資格且財務負擔可以接受的前提下，一定或可能提出申請。

不過，「有申請意願」並不代表實際符合未來政府正式資格。是否能真正轉化為購屋需求，仍取決於最終申請條件、住宅地點、總價、自備款、貸款負擔及供給戶數等因素。

調查說明：《桃園電子報》於2026年7月28日至8月12日進行網路調查，共回收1,092份問卷，經資格檢核後取得1,077份有效樣本，對象為年滿18歲且目前居住桃園市民眾。調查採網路自願填答，結果反映參與調查者意見，非傳統隨機抽樣民調；本次調查由《桃園電子報》自主規劃執行，經費亦由《桃園電子報》自行負擔。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園可負擔住宅網路調查｜不能出租、不能自由轉售 4項限制接受度逾88%